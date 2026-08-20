Großer Kampf der SG Aumund-Vegesack wird nicht belohnt Bremer SV gewinnt bei SG Aumund-Vegesack mit 1:0 – Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit von Sören Mundt · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der Bremer SV hat sich in der zweiten Runde des Fußball-Lotto-Pokals bei der SG Aumund-Vegesack mit 1:0 durchgesetzt, dabei aber lange um den Sieg zittern müssen. Erst in der zweiten Minute der insgesamt fünfminütigen Nachspielzeit fiel die Entscheidung – und das durch einen folgenschweren Fehler von SAV-Torhüter Jan Dähne. Eine Freistoßflanke des kurz zuvor eingewechselten Vedat Tunc ließ er nahezu unbedrängt durch die Hände gleiten, Nutznießer war Juul Timmermans mit dem einzigen Tor der Partie.

Für den Bremer SV war es der zweite Erfolg in Serie über die SAV nach einer engen Kiste: Bereits im Halbfinale der Saison 2024/25 hatten sich die Bremer erst spät, damals in der 87. Minute, gegen die Vegesacker durchgesetzt. Auch diesmal machten es die Nordbremer dem Regionalligisten über weite Strecken schwer und stellten die Räume konsequent zu, sodass die Angreifer des BSV kaum zu klaren Chancen kamen. Gestern, 18:30 Uhr SG Aumund-Vegesack SG Aumund-V. Bremer SV Bremer SV 0 1 Abpfiff Eine strittige Szene ereignete sich in der 66. Minute: Der zuvor eingewechselte Sean Madavo war im Duell mit Anthony Nwachukwu als letzter Mann zu Fall gekommen, der Bremer kam jedoch mit der Gelben Karte davon. Erst in der Schlussphase, in der 83. Minute, sah Nwachukwu nach einem weiteren Vergehen die Gelb-Rote Karte und musste vom Platz. In der verbleibenden Überzahlsituation wurde die SAV, die zuvor vorrangig mit langen Bällen operiert hatte, mutiger im Offensivspiel. Williams Noukpetor verpasste mit einem Drehschuss nur knapp das Tor, kurz vor dem Gegentreffer prüfte zudem Sean Madavo BSV-Keeper Nico Weide.