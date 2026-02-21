Großer Kampf beim FC Bayern: BAK verliert unnötig hoch

Unnötig hohe Niederlage beim FC Bayern

Die Hausherren übernehmen früh die Initiative und gehen bereits in der 11. Minute in Führung, als M. Matosevic zum 1:0 trifft. Nur drei Minuten später kann A. Prokazyuk für den Berliner AK zum 1:1 ausgleichen und die Partie wieder öffnen.

Am 3. Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga (Gruppe C) treffen sich FC Bayern München U19 und Berliner AK 07 U19 zum Duell auf dem FC-Bayern-Campus in München. Bayern setzt sich am Ende klar mit 5:1 durch.

Doch Bayern bleibt spielbestimmend: Y. Gashi bringt sein Team in der 33. Minute wieder in Führung (2:1), wenig später erhöht A. Lambé auf 3:1 (39.). Mit dem klaren Vorsprung geht es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigt sich Bayern dominant: F. Egwuatu gelingt in der 57. Minute das 4:1, bevor W. Mike den Torreigen in der Nachspielzeit mit dem 5:1-Endstand abschliesst (90.+3).

Insgesamt ist der Gastgeber weite Teile des Spiels überlegener und sichert sich die drei Punkte gegen das Team aus Moabit. Eines ist Fakt: Macht BAK nicht drei unnötige Abwehrfehler, nimmt die Partie einen anderen Verlauf.