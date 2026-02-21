Großer Kampf beim FC Bayern: BAK verliert unnötig hoch

Unnötig hohe Niederlage beim FC Bayern
Am 3. Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga (Gruppe C) treffen sich FC Bayern München U19 und Berliner AK 07 U19 zum Duell auf dem FC-Bayern-Campus in München. Bayern setzt sich am Ende klar mit 5:1 durch.
Die Hausherren übernehmen früh die Initiative und gehen bereits in der 11. Minute in Führung, als M. Matosevic zum 1:0 trifft. Nur drei Minuten später kann A. Prokazyuk für den Berliner AK zum 1:1 ausgleichen und die Partie wieder öffnen.
Jubel nach dem Ausgleich – Foto: Verein
Doch Bayern bleibt spielbestimmend: Y. Gashi bringt sein Team in der 33. Minute wieder in Führung (2:1), wenig später erhöht A. Lambé auf 3:1 (39.). Mit dem klaren Vorsprung geht es in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigt sich Bayern dominant: F. Egwuatu gelingt in der 57. Minute das 4:1, bevor W. Mike den Torreigen in der Nachspielzeit mit dem 5:1-Endstand abschliesst (90.+3).
Insgesamt ist der Gastgeber weite Teile des Spiels überlegener und sichert sich die drei Punkte gegen das Team aus Moabit. Eines ist Fakt: Macht BAK nicht drei unnötige Abwehrfehler, nimmt die Partie einen anderen Verlauf.
Vorbericht
Der Berliner AK erlebt eine außergewöhnlichen Hinrunde. Am letzten Vorrundenspieltag verliert Hertha mit 2:3 gegen den Chemnitzer FC, während der BAK ein 0:0 gegen 1. FC Union Berlin holt – und ohne Nachwuchsleistungszentrum in die nationale Meisterrunde einzieht.
Eine Geschichte, die bundesweit Beachtung findet. Doch der Kampf um die deutsche Meisterschaft ist eine Herausforderung.
0:4 in Gladbach, 1:3 in Leipzig
Zum Auftakt unterliegt der BAK deutlich bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4. Am zweiten Spieltag zeigt sich die Mannschaft stabiler, verliert jedoch 1:3 bei RasenBallsport Leipzig. Der erste Treffer kann erzielt werden durch Qi Xiang.
Die Bilanz nach zwei Auswärtsspielen: null Punkte, 1:7 Tore, Tabellenplatz sechs. Die Lernkurve ist steil, die Gegner sind Topadressen des deutschen Nachwuchsfußballs.
BAK 07 im Pokal gegen Hertha BSC – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress
Bayern mit Sieg und Niederlage
Der FC Bayern steht nach zwei Spieltagen auf Rang vier. Zum Auftakt verlieren die Münchner 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern, reagieren aber mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Hannover 96. Mit 3 Punkten und 5:3 Toren bleibt Bayern in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, angeführt von Leipzig und Kaiserslautern (je 6 Punkte).
Moabiter U19 mit Mut
Der BAK reist erneut auswärts an – wieder zu einem Schwergewicht. Doch trotz der beiden Niederlagen zeigt die Mannschaft phasenweise, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann. Entscheidend wird sein, die Fehlerquote zu minimieren. Um in der Liga anzukommen.
11 Uhr Liveticker hier
Um 11 Uhr am Campus trifft der Tabellenletzte auf den Vierten. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar. Doch der Berliner AK hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er große Namen nicht fürchtet – und dass Sensationen in dieser Geschichte dazugehören.
Infos, Daten, Spiele, Tabelle und News der Nachwuchsliga hier