Großer Kaderumbruch beim SC Preußen Münster II

– Foto: SC Preußen Münster

Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Spielzeit 2025/26 stabilisierte sich der Unterbau des SC Preußen Münster in der Oberliga Westfalen und belegte seit dem 10. Spieltag im Oktober ununterbrochen den 5. Platz der Tabelle. Mit 18 Punkten Vorsprung auf den sechsten Rang beendeten die Jungadler die vergangenen Spielzeit.

Kieran Schulze-Marmeling ist nach seiner Interimsarbeit im Rahmen der Profimannschaft des SCP wieder in die Rolle der Cheftrainers der U23 zurückkehrt und steht dabei vor einer großen Herausforderung. „Wir haben eine ganz neue Mannschaft zusammen. Somit starten wir jetzt quasi wieder bei null“, ordnet der U23-Coach die starke Kaderrotation ein.

Insgesamt zehn Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Mit Niklas Varelmann und Mikail Demirhan rücken zudem zwei Talente aus dem Unterbau zu den Profis auf. Auf der anderen Seite gibt es 15 Neuzugänge zu verkünden: Mit Christopher Schürkmann, Finn Noack, Till Höfling, Toni Schroer, Leo Krimphoff, Mick Runte, Lasse Dekarski und Ben Leiter stammen dabei mehr als die Hälfte der Neuankömmlinge aus der eigenen Jugend. Letztergenannter ist im Februar erst 18 Jahre alt geworden, hat in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit bereits zehn Einsätze gesammelt und dabei fünf Tore erzielt.

Schulze-Marmeling selbst startet in seine bereits sechste Spielzeit als Cheftrainer der U23 – und das erstmals ohne Co-Trainer Daniel Feldkamp an seiner Seite. Dieser hatte kurz vor Ende der abgelaufenen Spielzeit nach acht erfolgreichen Jahren seinen Abschied vom SCP bekannt gegeben. Mit Gerrit Göcking wurde sein Nachfolger bereits vorgestellt, der das Trainerteam um Schulze-Marmeling, Co-Trainer Yannick Bauer und Spezialtrainer Marco Töller als zweiter Co-Trainer komplettiert.



Weiterentwicklung steht weiter im Vordergrund

Nachdem in den letzten Jahren in der Oberliga Westfalen starke Platzierungen erreicht wurden, bleibt es weiterhin der Anspruch der U23, Spieler auf einem möglichst hohen Niveau weiterzuentwickeln und auf einen möglichen Schritt in den Profifußball vorzubereiten. Welche Rolle die junge Mannschaft diesmal in der fünften Spielklasse einnehmen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret benennen.

„Es ist sehr schwer, irgendwelche Prognosen für die kommende Spielzeit zu treffen, da wir erst fünf Einheiten zusammen absolviert haben. Diese Trainings und das erste Testspiel haben aber sehr viel Lust gemacht. Man merkt sofort, dass es eine leistungsbereite Mannschaft ist und dass wir bereits eine sehr gute Stimmung in der Kabine haben“, beschreibt Schulze-Marmeling die erste Trainingswoche und mahnt gleichzeitig zur Vorsicht: „Wir haben trotzdem noch eine Menge zu tun, um die Jungs als Gruppe weiter zusammenzubringen und auch fußballerisch zu fördern. Dieser Prozess wird sich auch noch durch die Hinrunde ziehen."

Kader 2026/27:

Torwart: Till Geschke (18), Leander Hoppenheit (20)

Abwehr: Bennet Eickhoff (30), Mohamad Khani (19), Pascal Koopmann (36), Moritz Krause (21), Frans Lischewski (19), Ben Menke (20), Finn Noack (19), Michel Scharlau (19), Leandro Tavares (19)

Mittelfeld: Ryan Acar (20), Lasse Dekarski (19), Manuel Adrian Harmann (20), Till Höfling (19), Leo Krimphoff (19), Luca Schroer (18), Christopher Schürkmann (19)

Angriff: Zakaria Anhari (20), Loris Gashi (19), Ben Leiter (18), Mick-Jonas Runte (18), Luca Steinfeldt (29)

Trainer: Kieran Schulze-Marmeling (37)

Zugänge: Loris Gashi (19, MSV Duisburg U19), Frans Lischewski (19, FC Rot-Weiß Erfurt U19), Luca Schroer (18, eigene U19), Ben Leiter (18, eigene U19), Mick-Jonas Runte (18, eigene U19), Lasse Dekarski (19, eigene U19), Leo Krimphoff (19, eigene U19), Christopher Schürkmann (19, eigene U19), Finn Noack (19, eigene U19), Till Höfling (19, eigene U19), Leandro Tavares (19, Hombrucher SV U19), Till Geschke (18, SC Wiedenbrück U19), Mohamad Khani (19, Türkspor Dortmund), Manuel Adrian Harmann (20, SC Verl II), Zakaria Anhari (20, TSG Sprockhövel)

Abgänge: Lukas Herb (21, SG Finnentrop/Bamenohl), Paul Ervens (18, SC Preußen Münster), Benjamin Hormann Evers (21, SC Spelle-Venhaus), Emanuel De Lemos (21, Greifswalder FC), Jovan Jovic (23, Rot Weiss Ahlen), Tidiane Gueye (23, SG Wattenscheid 09), Arbnor Hoti (20, Westfalia Kinderhaus), Adrian Delmoni (21, Ziel unbekannt ), Ben Kronenberg (21, FV Illertissen), Leon Kayser (21, SC Wiedenbrück), Till Hausotter (21, TSV Steinbach Haiger), Niklas Varelmann (19, eigene 1. Mannschaft), Jonah Markötter (19, ASC 09 Dortmund), Mikail Demirhan (20, eigene 1. Mannschaft)