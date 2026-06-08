Großer Jubel zum Saisonende: Emslands Teams liefern ab

– Foto: FSG Union Meppen/SF Schwefinge

Drei emsländische Teams, drei unterschiedliche Geschichten, aber ein gemeinsamer Nenner: ein gelungener Saisonabschluss. Während der SC Spelle-Venhaus seine Meistersaison mit einem weiteren Sieg veredelte, sicherte sich Concordia Emsbüren Rang zwei nach einer spektakulären Aufholjagd. Die FSG Union Meppen/SF Schwefingen machte derweil mit einem Heimsieg den Klassenerhalt perfekt. So lief der letzte Spieltag für die emsländischen Vertreter in der Frauen-Landesliga.

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Spelle-Venhaus beendet Meistersaison mit Auswärtssieg Der SC Spelle-Venhaus hat auch seine letzte Pflichtaufgabe der Saison erfolgreich gelöst. Beim Tabellenletzten Osnabrücker SC setzte sich der Meister und Pokalsieger mit 2:1 durch.

Die Gäste gingen nach 15 Minuten durch Nina Wilmes in Führung. Der Osnabrücker SC hielt jedoch dagegen und kam in der 33. Minute durch Anna S. Kollhoff zum Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Hanna Tenkleve in der 70. Minute den entscheidenden Treffer für Spelle-Venhaus erzielte. Der Tabellenführer brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und feierte zum Saisonabschluss einen weiteren Erfolg. Damit krönt der SC Spelle-Venhaus eine außergewöhnlich erfolgreiche Spielzeit mit einem weiteren Sieg und beendet die Saison als Meister und Pokalsieger.

– Foto: Schlinge

Concordia Emsbüren dreht 0:3-Rückstand und sichert Platz zwei Der SV Concordia Emsbüren hat sich mit einem spektakulären 6:4-Auswärtssieg beim SV Harderberg den zweiten Tabellenplatz gesichert. Dabei bewiesen die Gäste große Moral und drehten einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand. Harderberg erwischte zunächst den besseren Start und zog durch Treffer von Kristina Evsin (20.), Loreen Neugebauer (25.) und Alina Willmann (41.) auf 3:0 davon. Doch noch vor der Pause meldete sich Emsbüren eindrucksvoll zurück: Theresa Surmann (45.) und Carolin Freis (45.) verkürzten innerhalb weniger Minuten auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel gelang Ida Jansen bereits in der 54. Minute der Ausgleich. Sina Brockhaus brachte Concordia wenig später erstmals in Führung (63.). In einer spannenden Schlussphase glich Pia Kortenjan für Harderberg zwar noch zum 4:4 aus (89.), doch Emsbüren hatte die passende Antwort parat. Brockhaus traf direkt im Gegenzug zum 5:4 (90.), ehe Lotta Tiebel mit ihrem 20. Saisontor den 6:4-Endstand herstellte (90.). Mit dem torreichen Erfolg beendet Concordia Emsbüren die Saison auf einem starken zweiten Tabellenplatz.

– Foto: FSG Union Meppen/SF Schwefinge

FSG schafft den Klassenerhalt

Die FSG Union Schwefingen hat ihr Endspiel um den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga erfolgreich gemeistert. Im Heimspiel gegen den SV Krusenbusch setzte sich die Mannschaft mit 3:0 durch und sicherte sich damit den Verbleib in der Liga.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Bereits in der 4. Minute brachte Lia-Marie Feld die FSG mit ihrem dritten Saisontor in Führung. Schwefingen blieb anschließend die tonangebende Mannschaft und legte nach 16 Minuten nach: Charlotte Dopp traf per Kopfball nach Vorlage von Laura Backs zum 2:0.

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken kontrollierte Schwefingen die Partie auch nach dem Seitenwechsel. In der Schlussphase sorgte Eliana Khachab schließlich für die Entscheidung. Mit ihrem sechsten Saisontor stellte sie in der 90. Minute den 3:0-Endstand her.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel groß: Mit dem Heimsieg im Saisonfinale macht die FSG Union Schwefingen den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga perfekt und beendet die Spielzeit erfolgreich.