Großer gegenseitiger Respekt vor dem Derby In der Fußball-Landesliga 1 erwartet der VfB Schloß Holte den SV Avenwedde. von Philipp Bülter · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Treffen im Derby in Schloß Holte mit ihren Teams aufeinander: Patrick Plucinski vom SV Avenwedde (l.) und Sören Brandy vom VfB (r.). – Foto: Jens Dünhölter

Kreis Gütersloh. Jede Menge Vorfreude verspüren die beiden heimischen Fußball-Landesligisten vor ihrem nächsten Spiel an diesem Sonntag, 15. März, – denn dann steht in Schloß Holte das Derby zwischen dem VfB und dem SV Avenwedde an. Mit 1:1 endete das erste Lokalduell der beiden Teams aus dem Kreis Gütersloh im Hinrunden-Vergleich in „Bonewie“ im vergangenen September. Während die Holter Löwen als Tabellenzweiter (33 Punkte) weiterhin ganz oben mitmischen, richtet der Tabellenzwölfte SV Avenwedde (24 Zähler) den Blick weiter in die gefährliche Zone. Immerhin sechs Punkte trennen das Team von Trainer Miron Tadic aber derzeit vom SVKT 07 Minden auf dem ersten Abstiegsplatz 14. „Derbys sind immer etwas Besonderes, aber es gibt trotzdem nur drei Punkte. Schloß Holte ist leicht favorisiert“, sagt Tadic.