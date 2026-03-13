Großer gegenseitiger Respekt vor dem Derby

Kreis Gütersloh. Jede Menge Vorfreude verspüren die beiden heimischen Fußball-Landesligisten vor ihrem nächsten Spiel an diesem Sonntag, 15. März, – denn dann steht in Schloß Holte das Derby zwischen dem VfB und dem SV Avenwedde an.
Mit 1:1 endete das erste Lokalduell der beiden Teams aus dem Kreis Gütersloh im Hinrunden-Vergleich in „Bonewie“ im vergangenen September. Während die Holter Löwen als Tabellenzweiter (33 Punkte) weiterhin ganz oben mitmischen, richtet der Tabellenzwölfte SV Avenwedde (24 Zähler) den Blick weiter in die gefährliche Zone. Immerhin sechs Punkte trennen das Team von Trainer Miron Tadic aber derzeit vom SVKT 07 Minden auf dem ersten Abstiegsplatz 14. „Derbys sind immer etwas Besonderes, aber es gibt trotzdem nur drei Punkte. Schloß Holte ist leicht favorisiert“, sagt Tadic.
Nur Turgay Dundar (fünfte Gelbe Karte) fällt beim SVA aus. „Schloß Holte ist sehr stabil, konstant und spielstark“, betont Tadic, der vor allem „eine Portion Extra-Qualität“ beim VfB sieht, wenn Ex-Zweitliga-Stürmer Sören Brandy aufläuft. „Ich erwarte ein interessantes Spiel.“
Nicht minder groß ist die Vorfreude bei Kevin Kröger. Der Trainer des VfB Schloß Holte muss wie erwartet auf Henrik Gievert verzichten, der sich – wie berichtet – im Spiel in Dornberg (2:3) eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat. „Er lässt sich gründlich checken. Wir überstürzen da gar nichts. Ich hoffe, dass wir ihn nächste Woche mal wieder zu Gesicht bekommen“, sagt der Coach.
Mit großem Respekt vor dem SV Avenwedde gehen Kröger und Co. in das Heimspiel. „Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Kulisse. Bei Avenwedde ist es ähnlich wie bei uns – man weiß nie so genau, was man bekommt. Diese Truppe kann aber jeden schlagen und hat eine gewisse Körperlichkeit“, sagt Kröger. Neben Henrik Gievert sowie Torwart Connor Fitzgerald fallen für den Sonntag Justin Henderson, Jannis Wehmeier, Robin Brummel, Milo Friedrich, Christian Höwelberend und der seit dem Dornberg-Spiel gelb-rot-gesperrte Paul Friesen aus.