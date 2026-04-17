Großer gegenseitiger Respekt! - Kästorf empfängt BSC Acosta

Acosta-Trainer Joshua Sievert ordnet die Rolle seiner Mannschaft klar ein: „Kästorf ist für mich definitiv eine Mannschaft, die auf jeden Fall ins obere Drittel der Tabelle gehört.“ Nach schwächerem Saisonstart habe sich Kästorf stabilisiert: „Nach unserem Hinspiel haben sie eine ziemlich furiose Siegesserie gestartet und sich Stück für Stück nach oben gearbeitet.“

Auf der anderen Seite blickt Kästorf-Coach Michele Rizzi respektvoll auf den Gegner: „Acosta ist eine Mannschaft, die für mich überraschenderweise ein bisschen unten reingerutscht ist.“ Er traut den Gästen den Klassenerhalt zu: „Ich bin mir aber sehr sicher, dass sie am Ende über dem Strich stehen. Sie haben eine gute Mannschaft, viel Potenzial.“

Auch personell sieht Sievert große Qualität beim Gegner: „Sie haben mit Leander Petry, mit Jannes Drangmeister, aber auch im Tor mit Tobias Bremer einfach Spieler, die ein klares Oberliga-Format vorweisen.“ Entsprechend ist die Rollenverteilung für ihn eindeutig: „Kästorf geht da schon als klarer Favorit ins Spiel und wir sind der Underdog.“

Erinnerungen ans turbulente Hinspiel

Das Hinspiel gewann Acosta spektakulär mit 4:3. Ein Spiel, das auch Sievert noch präsent ist: „Wir lagen 3:0 vorne, dann stand es wieder 3:3. Da hat Kästorf enorme Qualität gezeigt.“ Genau daraus zieht er wichtige Lehren: „Wir haben gelernt, dass eine 3:0-Führung noch nicht vielsagend ist.“

Rizzi erinnert sich ebenfalls an diese Partie und hat noch eine Rechnung offen: „Wir haben im Hinspiel knapp und unglücklich verloren in einem wirklich guten Landesligaspiel und wollen das am Sonntag wieder besser machen.“ Klar ist für ihn: „Wir wollen unbedingt gewinnen.“

Entscheidend könnte die Herangehensweise beider Teams werden. Sievert setzt auf gezielte Nadelstiche: „Wir haben alle Möglichkeiten, immer wieder gefährlich zu werden und in so ein Spiel reinzukommen.“ Gleichzeitig fordert er: „Es braucht eine absolut geschlossene und ambitionierte Mannschaftsleistung.“

Rizzi erwartet einen hochmotivierten Gegner: „Gegen uns werden sie um ihr Leben laufen und mehr als 100 Prozent geben.“ Deshalb legt er den Fokus auf die eigene Balance: „Wir brauchen wieder eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive und müssen an unseren Abläufen arbeiten.“

Beide Trainer rechnen mit einem intensiven Spiel. „Ich erwarte ein offenes Spiel mit Feldvorteilen für Kästorf“, so Sievert, der dennoch optimistisch bleibt: „Ich glaube, dass wir weiterhin in der Lage sind, jeden Gegner zu ärgern.“

Auch Rizzi blickt voraus: „Das wird ein richtig gutes Spiel. Da bin ich mir sicher. Acosta wird uns alles abverlangen.“

Damit ist alles angerichtet für ein Duell, in dem Favorit und Underdog aufeinandertreffen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Kästorf.