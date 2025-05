Großer Finaltag, Vereinsdialog, Neulingskurs und Wertungen

Großer Finaltag beim Kessler Bezirkspokal der Jugend am 29. Mai in Dotternhausen

- Fußballfest mit Spannung, Emotionen und hoffentlich vielen Fans. Am Donnerstag, den 29. Mai 2025, wird das Sportgelände in Dotternhausen zum Schauplatz eines ganz besonderen Fußballfestes: Der Finaltag des Kessler Bezirkspokals der Jugend verspricht packende Duelle, leidenschaftliche Fans und beste Fußballunterhaltung – von der C- bis zur A-Jugend. Ab 10:30 Uhr treffen im ersten Finalspiel die C-Junioren des FC 07 Albstadt auf die Mannschaft des SV Zimmern o. R. II. Ein spannendes Aufeinandertreffen zweier spielstarker Teams, die sich in der Pokalsaison mit überzeugenden Leistungen bis ins Endspiel gekämpft haben. Um 13:00 Uhr folgt das Finale der B-Junioren, in dem die TSG Balingen II gegen den SC 04 Tuttlingen antritt. Beide Teams zeigen regelmäßig ihr Können in der Liga und werden alles daransetzen, den begehrten Pokal mit nach Hause zu nehmen. Den sportlichen Höhepunkt bildet das A-Jugend-Finale um 15:30 Uhr: Hier stehen sich der TSV Frommern und die SGM FV 08 Rottweil gegenüber. In dieser Partie wird nicht nur um den Pokalsieg, sondern auch um Prestige und Ehre gekämpft. Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern und der ausrichtende Verein, der SV Dotternhausen, laden alle Fußballbegeisterten herzlich ein, die jungen Talente lautstark zu unterstützen. Anpfiff ist um 10:30 Uhr – wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, tolle Stimmung und einen unvergesslichen Pokaltag in Dotternhausen.