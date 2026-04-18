Großer Fan-Andrang: Anpfiff im Spitzenspiel um 15 Minuten verschoben

Der KFC misst sich mit dem VfB Hilden. – Foto: Markus Becker

Der KFC Uerdingen könnte eigenständig aus dem Kopf-an-Duell um den Aufstieg wieder einen Dreikampf machen. Dafür steht der ehemalige Bundesligist vor zwei wegeweisenden Schlüsselduellen. Es geht nämlich in direkter Abfolge zunächst gegen den VfB Hilden (18. April) und Ratingen 04/19 (26. April) - das aktuelle Spitzenduo.

Hilden gab im neuen Jahr noch keinen einzigen Punkt ab

Die Hoffnung der direkten Regionalliga-Rückkehr ist am Leben, kann im Falle einer Niederlage gegen Hilden aber auch umgehend im Keim erstickt werden. Die Form spricht nämlich in jedem Fall für den VfB. Das Team von Tim Schneider marschiert mit einer fast schon furchteinflößenden Beständigkeit durch das Feld und gewann jedes seiner zehn Spiele in der Rückrunde.

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Der KFC hatte in gleichem Zeitraum so manchen Ausrutscher drin, könnte diese aber auf der großen Bühne wieder vergessen machen. Das Hinspiel entschieden die Krefelder seinerzeit knapp mit 1:0 zu ihren Gunsten. Ob das damals durchweg verregnete und spielerisch zähe Duell Aufschluss für das erneute Aufeinandertreffen geben kann, sei dahingestellt.