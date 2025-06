Grosser Erfolg für das Team Special Olympics Das Team aus Luxemburg gewinnt die Inklusionsliga

FVR-Vizepräsident Arianit Besiri auf der Facebookseite des Fussballverbandes Rheinland e.V. zur abgelaufenden Saison: „Wir haben hier eine Liga gegründet, in der alle Menschen willkommen sind. Mich motivieren die leuchtenden Augen der Spielenden, die an den Turniertagen alles gegeben haben und glücklich sind. Die Mannschaften sind voll motiviert, auch kommende Saison wieder gemeinsam Spaß zu haben. Ich freue mich sehr über das große Interesse und danke allen Helferinnen und Helfern für die sehr gute Organisation sowie unserem Partner Westenergie für die großzügige Unterstützung.“

Wie uns von Mitgliedern des Teams Special Olympics mitgeteilt wurde und auch auf der Seite des Fussballverbandes Rheinland berichtet, hat das Luxemburger Special Olympics Team die Westenergie-Inklusionsliga gewonnen. Der letzte Spieltag fand dabei vergangenes Wochenende in Polch statt, 10 Teams nahmen am Finaltag teil (Neuwied fehlte).

In Staffel West traten folgende Mannschaften an: Special Olympics Luxemburg Lebenshilfe Trier-Saarburg FC Betzder Bananenflanke Trier Schönfelderhof DRK Sozialwerk Staffel Ost bestand aus: Bethestda St.Martin SG 2000 Mülheim Kärlich SG Ettringen Inklusionsteam CSV Neuwied Inklusionsmannschaft VfB Polch

Mit dem FC Betzder und den Special Olympics in der Staffel West waren auch 2 Teams aus Luxemburg dabei, Special Olympics gewann das "interne" Finalspiel mit 1-0; das Tor erzielte dabei Florian Feligetti.

Oliver Schons, einer der Veantwortlichen des Teams Special Olympics Fussball zu FuPa:

"Nach einer langen Saison belohnten sich die Kicker von Special Olympics Luxemburg mit dem Gewinn der Westenergie-Inklusionsliga. Somit haben Sie es geschafft, sich in einer neu gegründeten Liga unvergesslich zu machen. Wir bedanken uns als erstes dafür bei unseren Spielern, die unermüdlich immer daran geglaubt hatten und dafür alles getan haben. Dann sagen wir Special Olympics Luxembourg ein großes Dankeschön, die es unseren Sportlern ermöglichen, ihren Lieblingssport auszuüben. Auch ein großes Lob an den Sponsor, sowie den Rheinländischen Fußballverband, die diese äußerst gelungene Liga ins Leben gerufen haben.

Ein besonderes Lob geht auch an unsere Betreuerin Isabel Lucas, die im Hintergrund für Harmonie und Ordnung sorgt und nebenbei alles organisiert was eine Mannschaft braucht um sich auf seine Spiele zu konzentrieren; damit es so erfolgreich und glücklich abschließen kann, wie jetzt. Durch diese Ihre Arbeit fällt es den Trainern, die auch einen kleinen Anteil dran haben, einfacher sich auf ihren Teil zu konzentrieren. Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr und sagen Vielen Dank."





Ein grossartiger Erfolg für das Luxemburger Team, welches vom Trainer Oliver Schons, Betreuerin Isabel Lucas und auch Teammanager Luc Melchior hervorragend eingestellt wurde. FuPa gratuliert auf das Herzlichste.