Großer Einsatz wird belohnt: Ethnikos entführt drei Punkte aus Überacker

Am Ende machte die Einsatzbereitschaft den Unterschied. Und so konnten die Griechen aus Puchheim den dritten Sieg im vierten Spiel feiern.

Überacker – Alles reingehauen – wie oft kommen diese Worte nach umkämpften Spielen. Ethnikos Puchheim füllte diese Worten bei seinem Gastspiel in Überacker mit Sinn und Leben. Dank des fünften Saisontreffers von Halfan Liviga in der 15. Minute kamen die Gäste zu einem verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg. Dadurch rückten sie auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Darum zittern mussten die Griechen vor allem in der letzten Viertelstunde. Aber eher wegen des knappen Vorsprung an sich als wegen der Vorstellung der Gastgeber. Nur nach einem Lattentreffer von Lucas Eberl hatten die Gäste Grund kräftig durchzuatmen. Ansonsten segelte der Ball zwar ein ums andere Mal in den Puchheimer Strafraum. Doch das geschah seitens der Rot-Weiß mit mehr Wut als mit Köpfchen. So hatte Ethnikos, wie bereits in weiten Teilen der Partie zuvor, wenig Mühe die Null zu halten.

Überacker überzeugt nur zu Beginn

So musste RWÜ-Coach Sebastian Heiß feststellen, dass es nicht gereicht hat. „Wenn wir nicht 100 Prozent auf den Rasen bringen, werden wir uns gegen jede Mannschaft schwer tun“, meinte er nach Schlusspfiff gleichermaßen enttäuscht wie selbstkritisch. Puchheim habe mehr Einsatz und Durchsetzungsvermögen gezeigt, deshalb gehe der Sieg der Gäste vollkommen in Ordnung.

Nur in der ersten Viertelstunde hatten sich die Rot-Weißen druckvoll gezeigt und schienen den Gegner überrennen zu wollen. Drei passable Chancen kreierten die Gastgeber. Doch entweder verfehlten sie knapp oder ein Puchheimer brachte sein Abwehrbein dazwischen. Der recht unorthodox haltende Ethnikos-Keeper Alimamy Sankoh Mohamend trug ebenfalls dazu bei, dass für die Gäste die Null stehen blieb.

Ethnikos-Coach ist stolz auf sein Team

Schien das 1:0 fast aus dem Nichts gefallen, so verdienten es sich die Puchheimer mit zunehmender Spieldauer immer mehr. „Bei uns hat es bereits in der Abwehr begonnen, dass wir ein Team sind“, zeigte sich Trainer Michael Warchal mit der mannschaftlich sehr geschlossenen Vorstellung zufrieden. Stolz sei er auf den Fortschritt gegenüber der vergangenen Saison, als Ethnikos nur knapp dem Abstieg entrann.

So lässt es Warchal nun gerne zu, dass die Spieler sich neue Ziele setzen: „Sie wollen unter die ersten Drei“, erklärte der Trainer – nach dem Saisonstart nicht unrealistisch. Kollege Heiß blieb dagegen nur die Feststellung: „Mund abputzen und das nächste Mal besser machen.“ Auch so eine Fußball-Floskel. (Hans Kürzl)