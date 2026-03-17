Großer Einsatz und engagierte Leitung im Topspiel

Von Beginn an starteten unsere Damen gut in die Partie und konnten sich zunächst viel Ballbesitz sichern. In der spielbestimmenden Anfangsphase ließ die Mannschaft den Ball gut laufen und setzte die Gastgeberinnen immer wieder unter Druck. Bereits in der 2. Minute kam Shireen Honisch nach einem schönen Zuspiel von Jana Weber zu einer guten Abschlusschance, doch die gegnerische Torhüterin konnte den Schuss parieren. Die Gegnerinnen kamen zunächst nur selten gefährlich vor unser Tor. Nach einem Eckball entstand ein Gewühl im Strafraum, aus dem heraus die Gastgeberinnen in der 24. Minute das 1:0 erzielten. Unsere Damen bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, mussten kurz vor der Halbzeit in der 42. Minute aber noch das unglückliche 2:0 hinnehmen. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. Unsere Mannschaft stand kompakt, hatte viel Ballbesitz und versuchte immer wieder den Rückstand zu verkürzen. In der 60. Minute ergab sich eine weitere gute Möglichkeit für Jana Weber, der erhoffte Treffer blieb jedoch aus.

Trotz großem Einsatz und einer insgesamt engagierten Leistung gelang es unserer Mannschaft leider nicht mehr, ein Tor zu erzielen. Am Ende musste man sich im Topspiel geschlagen geben.