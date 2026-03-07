Großer Aufwand, später Ausgleich: Gütersloh verpasst Sieg gegen BVB II

– Foto: Julian Stapper

Ein Flutlichtabend, der alles bot – Tempo, Intensität und einen Torhüter im Mittelpunkt: Der FC Gütersloh hat sich im Heidewald vor 2528 Zuschauern ein 1:1 gegen Borussia Dortmund II erarbeitet. Lange sah es sogar nach mehr aus, nachdem Keeper Jarno Peters einen Elfer parierer hatte. Erst zehn Minuten vor Schluss egalisierte der eingewechselte Joseph Boyamba die Führung der Gastgeber.

Die Gastgeber legten den Grundstein für diesen Eindruck mit einer energischen Anfangsphase. Gütersloh presste hoch, störte den Spielaufbau der Dortmunder früh und erarbeitete sich eine Reihe von Möglichkeiten. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten ein sehr intensives Pressing, mit dem wir Dortmund immer wieder Probleme bereitet haben“, sagte Hesse.

„Ich glaube, das war ein echt geiler Fußballabend hier im Heidewald“, sagte Güterslohs Trainer Julian Hesse nach Spielende. „Beide Fanlager haben eine sensationelle Atmosphäre gemacht – und dazu war es ein richtig gutes Fußballspiel.“

Schon früh musste BVB-Torhüter Silas Ostrzinski mehrfach eingreifen. Patrik Twardzik kam per Kopf zum Abschluss, Paolo Maiella scheiterte aus spitzem Winkel, und ein Versuch von Erik Lanfer landete am Außennetz. Besonders spektakulär: Ein Kopfball der Gütersloher wurde auf der Linie geklärt.

Dortmund blieb jedoch gefährlich. Arne Wessels lief einmal frei auf Jarno Peters zu, brachte den Ball aber nicht am Gütersloher Torhüter vorbei. Zudem krachte ein Freistoß von Danylo Krevsun an die Latte. „In zwei Situationen hatten wir auch ein bisschen Glück“, räumte Hesse ein.

Peters pariert – Kandic trifft

Nach der Pause blieb die Partie offen. Kurios wurde es kurz nach Wiederbeginn, als Ostrzinski einen Rückpass mit der Hand aufnahm – der indirekte Freistoß für Gütersloh brachte jedoch keinen Ertrag.

Der dramatischste Moment folgte wenig später: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Dortmund. Tony Reitz trat an – doch Peters tauchte ab und parierte. „Der gehaltene Elfmeter hat uns noch einmal einen Push gegeben“, sagte Hesse.

Der Schwung führte zur Führung. In der 67. Minute setzte sich Aleksandar Kandic im Strafraum durch, legte sich den Ball zweimal zurecht und schoss flach ins Eck. Für den Mittelfeldspieler der verdiente Lohn eines starken Auftritts. „Kando hat sich für ein Riesenspiel belohnt“, lobte Hesse.

Boyamba trifft – offenes Finale

Gütersloh schien das Spiel im Griff zu haben, doch Dortmund nutzte eine Unaufmerksamkeit. Über die Außenbahn setzte sich der BVB durch, die Hereingabe landete schließlich bei Joseph Boyamba, der den Ball aus dem Strafraum heraus zum 1:1 ins Tor schlenzte (80.).

Hesse sah den Ursprung des Gegentreffers bereits vorher: „Da müssen wir ins Duell reinfliegen – entweder erobern wir den Ball oder machen ein kleines Foul. Wir kriegen aber keinen richtigen Zugriff, Dortmund kann verlagern und dann wird es eklig.“

In der Schlussphase blieb es ein offener Schlagabtausch. Die Dortmunder brachten frische Kräfte mit Tempo von der Bank, Gütersloh hielt mit Leidenschaft dagegen. Ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr.

So blieb ein Punkt – und die Erkenntnis eines intensiven Regionalligaabends. „Am Ende des Tages ist es wohl ein leistungsgerechtes Unentschieden“, sagte Hesse. „Nach einem sehr geilen Fußballspiel.“

Regionalliga West, 25. Spieltag

FC Gütersloh – Borussia Dortmund II 1:1

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg (84. Lennard Rolf), Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann (84. Leo Weichert), Jan-Lukas Liehr, Sandro Reyes (72. Jakob Korte), Paolo Maiella (77. Hannes John) - Trainer: Julian Hesse - Co-Trainer: Andre Kording - Co-Trainer: Matthias Haeder

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz (70. Kevin Mutove), Jonas Feddersen (85. Ismael Mansaray), Babis Drakas (77. Ousmane Diallo), Arne Wessels (70. Joseph Boyamba), Mathis Albert - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Jan-Frederik Luig - Co-Trainer: Mathias Schiele

Zuschauer: 2528

Tore: 1:0 Aleksandar Kandic (67.), 1:1 Joseph Boyamba (80.)

Bes. Vorkommnis: Peters (FCG) pariert Foulelfmeter von Reitz (56.)