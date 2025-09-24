Großer Auftritt für die Kleinsten: Bambini-Spieltag eröffnet Saison

– Foto: Timo Babic

Nach den Sommerferien beginnt für viele Kinder das Abenteuer Fußball: Der Bezirk Alb lädt zum ersten Bambini-Spieltag der neuen Saison ein – passenderweise unter dem Motto „Willkommen beim Fußball“. Der Bambini-Spielleiter Thomas Scharlach im Bezirk Alb hat folgende Orte für den Willkommenstag gemeldet bekommen: TSV Hirschau (10.00 Uhr / 13.00 Uhr) , SV Gniebel (12:00 Uhr / 15:00 Uhr) , FC Engstingen (15:00 Uhr).

Bewegung als Schlüssel für gesunde Entwicklung Nach den Sommerferien schnüren viele 5- und 6-Jährige erstmals die Fußballschuhe. Für sie – die Bambini (Jahrgang 2019 und jünger) – ist der Auftaktspieltag ein besonderer Moment. „Es ist immer wieder eine Freude, die Begeisterung in den Augen der Kinder zu sehen, wenn sie beim ersten Spieltag auf den Platz laufen und ihre ersten Tore schießen“, sagt Alb-Bezirksjugendleiter Wolfgang Adis.

Damit sich die Kinder noch lange an diesen Tag erinnern, erhalten sie ein Andenken. Dank des langjährigen Partners ARAG können wieder T-Shirts an alle Kinder verteilt werden. Bewegung ist für Kinder nicht nur Spaß, sondern elementar für ihre gesunde Entwicklung. Laut Deutschem Sportlehrerverband verfehlen 75 Prozent der Grundschulkinder die Empfehlung der WHO, sich täglich mindestens eine Stunde zu bewegen. Die Folgen: motorische Defizite, Übergewicht und eine Zunahme von Entwicklungsstörungen. Aktionen wie der Bambini-Spieltag „Willkommen beim Fußball“ sind daher ein wichtiger Beitrag, um Kinder für den Sport zu begeistern.