Großer Auftritt der kleinen Kickerinnen in Gerresheim

Um den Nachwuchs muss sich der Deutsche Fußball-Bund auch im Mädchen- und Frauenbereich keine Sorgen machen. Das wurde am vergangenen Wochenende auf der Platzanlage An der Leimkuhle in Gerresheim deutlich. Die Premiere des „Sportfreundinnen Cups“ war ein voller Erfolg. Über zwei Tage hinweg lieferten sich 16 U11-Nachwuchsteams packende Duelle mit vielen Toren.

Für Organisator Ivica Bodnar und sein Team stand das aber gar nicht im Vordergrund. Bodnars Intention war vielmehr, vielen fußballbegeisterten Mädchen eine Bühne zu geben und den Mädchenfußball sichtbarer zu machen. Ein Vorhaben, was total aufging. Das Teilnehmerfeld bot nicht nur viele klangvolle Namen sondern auch internationalen Flair. Mit Feyenoord Rotterdam, Rapid Wien und den Queens Park Ladies aus Bournemouth lotste Bodnar Europäische Größen nach Gerresheim.

Den Turniersieg machten am Ende aber andere unter sich aus. Der 1. FC Köln setzte sich in der Endabrechnung knapp vor dem 1. FC Kaiserslautern durch. Ein Zweikampf, den es am letzten Spieltag auch in der zweiten Bundesliga noch einmal gibt, wenn beide im Aufstiegskampf befindlichen Klubs in der Domstadt aufeinandertreffen.