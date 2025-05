Großer Andrang beim Stadtwerke Cup: Über 100+ Teams in Lintfort

Jugendfußball-Fest in Lintfort – Der 1. FC lädt ein

Kamp-Lintfort – Wenn der 1. FC Lintfort ruft, kommen sie in Scharen: Über das Pfingstwochenende verwandelt sich die Sportanlage am Volkspark in ein wahres Jugendfußball-Paradies. Beim Stadtwerke Cup 2025, der von Freitag, 6. Juni, bis Pfingstmontag, 9. Juni, steigt, treten mehr als 100 Jugendmannschaften an – darunter auch ein Team des MSV Duisburg.

Organisiert wird das Turnier von der Jugendabteilung des Landesligisten. Jugendleiter Heiko Müller lobt das Engagement seiner Teams: „Unsere Mannschaften konnten sich selbst Vereine einladen.“

Das sportliche Programm ist breit gefächert:

Freitag, 6. Juni (18–21:45 Uhr): A-Junioren

Samstag, 7. Juni (8:30–21:35 Uhr): F-, E- und C-Jugend

Sonntag, 8. Juni (11–22 Uhr): G-, D- und B-Jugend

Montag, 9. Juni (10–19:30 Uhr): Tag des Mädchenfußballs

Auch abseits des Rasens ist einiges geboten: After-Partys am Freitag und Samstag, eine große Tombola am Wochenende sowie eine Azubi- und Jobbörse im Sozialgebäude runden das Event ab.

"Wir sind Lintfort." – Der Stadtwerke Cup zeigt, wie leidenschaftlicher Jugendfußball in Lintfort gelebt wird.