Großer Alexander im 9:0-Torrausch, Matzenbach mit drei Platzverweisen

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – SC Korb 1:3

Der SC Korb setzte sich mit 3:1 beim SV Breuningsweiler II durch. Joel Cseledes brachte die Gäste mit einem frühen Doppelpack (9., 14.) in eine komfortable Position. Patrick Hega (20.) verkürzte für die Gastgeber und hielt die Partie offen. In einer umkämpften Schlussphase machte Samoel-Leon Eck (85.) mit dem dritten Treffer den Auswärtssieg perfekt.

TSV Schornbach II – TB Beinstein 3:5

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Schornbach. Niklas Lösch (18.) und Felix Holub (24.) brachten Beinstein früh mit 2:0 in Führung. Felix Rösch (45.) verkürzte vor der Pause, doch Beinstein blieb gefährlich: Lösch (55., Foulelfmeter) und Paul Pfister (64.) trafen erneut. Binnen weniger Minuten kam Schornbach durch Simon Dreher (65.) heran, doch Luca Aust (76.) stellte den alten Abstand wieder her. Devon Reinhardt (90.) traf spät zum 3:5-Endstand.

SV Remshalden – SV Hertmannsweiler 1:0

Ein enges Duell entschied der SV Remshalden knapp für sich. Nach umkämpften 90 Minuten war es Nico Bauer, der in der 69. Minute das goldene Tor erzielte. Beide Teams boten sich eine ausgeglichene Partie, in der Remshalden das entscheidende Quäntchen Durchsetzungskraft zeigte.

VfL Winterbach – FSV Waiblingen II 0:3

Der FSV Waiblingen II nahm mit einem klaren 3:0-Sieg alle Punkte mit. Jan Plieninger (21.) brachte die Gäste in Führung, ehe Anastasios Pantzaridis mit einem Doppelpack (63., 90.+3) den Erfolg sicherte. Waiblingen kontrollierte das Spiel weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Anagennisis Schorndorf – VfR Birkmannsweiler 2:2

In einem intensiven Rems-Murr-Duell trennten sich Schorndorf und Birkmannsweiler 2:2. Nach der Führung durch Mica Wellnitz (56.) und Meridon Samahodaj (64.) sahen die Gäste schon wie der Sieger aus. Doch Schorndorf antwortete stark: Ali Ramin Alizada (68.) und Rafail Stavridis (76.) sorgten mit zwei schnellen Treffern für den Ausgleich.

FC Kosova Kernen – TV Weiler/Rems 2:3

Der TV Weiler/Rems setzte sich in einer abwechslungsreichen Partie knapp durch. Fatih Albayrak (8.) und Yannick Specht (18.) sorgten früh für ein 0:2. Nach der Pause kam Kernen durch Kreshnik Kuqi (50.) und Elton Fetahaj (54.) eindrucksvoll zurück. In der Schlussphase entschied Simon Zasinski (85.) das Spiel zugunsten der Gäste.

1. FC Hohenacker – SSV Steinach-Reichenbach 2:2

Ein spannendes Spiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Nico Schulz (11.) brachte Hohenacker in Führung, Luca Haag (38.) glich aus. Noch vor der Pause traf Fabian Scheufler (45.) zum 2:1. In der 77. Minute sorgte Vily Leandre Djine Toukam für den späten Ausgleich, womit beide Teams am Ende jeweils einen Punkt mitnahmen.