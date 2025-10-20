 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Kurt Botsch

Großer Alexander im 9:0-Torrausch, Matzenbach mit drei Platzverweisen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – SC Korb 1:3
Der SC Korb setzte sich mit 3:1 beim SV Breuningsweiler II durch. Joel Cseledes brachte die Gäste mit einem frühen Doppelpack (9., 14.) in eine komfortable Position. Patrick Hega (20.) verkürzte für die Gastgeber und hielt die Partie offen. In einer umkämpften Schlussphase machte Samoel-Leon Eck (85.) mit dem dritten Treffer den Auswärtssieg perfekt.

TSV Schornbach II – TB Beinstein 3:5
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Schornbach. Niklas Lösch (18.) und Felix Holub (24.) brachten Beinstein früh mit 2:0 in Führung. Felix Rösch (45.) verkürzte vor der Pause, doch Beinstein blieb gefährlich: Lösch (55., Foulelfmeter) und Paul Pfister (64.) trafen erneut. Binnen weniger Minuten kam Schornbach durch Simon Dreher (65.) heran, doch Luca Aust (76.) stellte den alten Abstand wieder her. Devon Reinhardt (90.) traf spät zum 3:5-Endstand.

SV Remshalden – SV Hertmannsweiler 1:0
Ein enges Duell entschied der SV Remshalden knapp für sich. Nach umkämpften 90 Minuten war es Nico Bauer, der in der 69. Minute das goldene Tor erzielte. Beide Teams boten sich eine ausgeglichene Partie, in der Remshalden das entscheidende Quäntchen Durchsetzungskraft zeigte.

VfL Winterbach – FSV Waiblingen II 0:3
Der FSV Waiblingen II nahm mit einem klaren 3:0-Sieg alle Punkte mit. Jan Plieninger (21.) brachte die Gäste in Führung, ehe Anastasios Pantzaridis mit einem Doppelpack (63., 90.+3) den Erfolg sicherte. Waiblingen kontrollierte das Spiel weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Anagennisis Schorndorf – VfR Birkmannsweiler 2:2
In einem intensiven Rems-Murr-Duell trennten sich Schorndorf und Birkmannsweiler 2:2. Nach der Führung durch Mica Wellnitz (56.) und Meridon Samahodaj (64.) sahen die Gäste schon wie der Sieger aus. Doch Schorndorf antwortete stark: Ali Ramin Alizada (68.) und Rafail Stavridis (76.) sorgten mit zwei schnellen Treffern für den Ausgleich.

FC Kosova Kernen – TV Weiler/Rems 2:3
Der TV Weiler/Rems setzte sich in einer abwechslungsreichen Partie knapp durch. Fatih Albayrak (8.) und Yannick Specht (18.) sorgten früh für ein 0:2. Nach der Pause kam Kernen durch Kreshnik Kuqi (50.) und Elton Fetahaj (54.) eindrucksvoll zurück. In der Schlussphase entschied Simon Zasinski (85.) das Spiel zugunsten der Gäste.

1. FC Hohenacker – SSV Steinach-Reichenbach 2:2
Ein spannendes Spiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Nico Schulz (11.) brachte Hohenacker in Führung, Luca Haag (38.) glich aus. Noch vor der Pause traf Fabian Scheufler (45.) zum 2:1. In der 77. Minute sorgte Vily Leandre Djine Toukam für den späten Ausgleich, womit beide Teams am Ende jeweils einen Punkt mitnahmen.

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – VfR Murrhardt 4:3
Ein Spiel voller Wendungen und Tore: Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Allmersbach auf. Lion Karsch traf doppelt (51., 57.), Sebastian Lägel (60.) legte zum 3:0 nach. Philipp Heckmann (64.) und Tobias Wiese (79.) hielten Murrhardt im Spiel, während Philipp Weller (78.) zwischenzeitlich für das 4:1 sorgte. In der Nachspielzeit traf erneut Heckmann (90.+3), doch der Sieg blieb bei Allmersbach.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – FV Sulzbach/Murr 2:2
Ein ausgeglichenes Remis sahen die Zuschauer in Erbstetten. Nico Krause (16., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Markus Dietz (38.) für Sulzbach ausglich. Nach der Pause traf Kolja Schäffner (77.) zum 1:2, doch Leon Mehmeti (86.) sorgte mit seinem Treffer für den gerechten Endstand.

TSC Murrhardt – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 8:2
Der TSC Murrhardt drehte nach frühem Rückstand richtig auf. Samuel Heeb (13.) traf für die Gäste, doch Ilker Yılmaz (23.), Ahat Murat (41.) und Georgios Michailidis (45., Foulelfmeter) machten bis zur Pause ein 3:1 daraus. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Drilon Gashi (49.), Michailidis (51., 56.) und Ismail Kirci (60.) auf 7:1. Marco Bargel (67., Foulelfmeter) verkürzte kurzzeitig auf 7:2, ehe Michailidis (72.) mit seinem vierten Treffer den 8:2-Endstand markierte.

FC Viktoria Backnang – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:2
Die Gäste sicherten sich den Auswärtssieg durch zwei Treffer vor der Pause. Christian Marino (10.) brachte Kleinaspach früh in Front, ein Eigentor von Jason Taylor (28.) führte zum Ausgleich. Kevin Renz (38.) erzielte kurz darauf das 1:2, das bis zum Schluss Bestand hatte.

Großer Alexander Backnang – SV Unterweissach II 9:0
Ein einseitiges Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gastgeber. Cem Johannigmann (12., 61.), Alain Haddad (14., 25., 43.), Pascal Sirokas (20.), Said Abdulrahman (26.), Panagiotis Pandazis (44.) und Georgios Xanthopoulos (67.) trafen für Großer Alexander Backnang, das die Partie vollständig kontrollierte.

FSV Weiler zum Stein – TSV Sulzbach-Laufen 4:0
Der FSV Weiler zum Stein zeigte eine souveräne Vorstellung. Marcel Weishäupl (30.) traf zur Führung, ehe Ümit Karatekin (70., Foulelfmeter, 74.) per Doppelschlag erhöhte. Weishäupl (82.) setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.

SV Steinbach – FC Welzheim 1:0
Vor 300 Zuschauern entschied ein Treffer von Jonas Kolb (20.) die Partie zugunsten des SV Steinbach. Die Gastgeber verteidigten die knappe Führung mit viel Einsatz, mussten kurz vor Schluss aber noch den Platzverweis von Gianluca Arcuria (90., Gelb-Rot/Foulspiel) hinnehmen. Trotzdem brachte Steinbach das 1:0 über die Zeit.

Kreisliga A3:

SC Bühlertann – TSV Vellberg 3:2
Ein mitreißendes Spiel mit einer starken Aufholjagd des SC Bühlertann. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten früh durch Treffer von Marvin Klein (3.) und Fabian Zitterbart (11.) mit 0:2. Noch vor der Pause brachte Marco Pfitzer (40.) Bühlertann zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SC die Kontrolle: Dominik Wappler traf doppelt (65., 81.) und drehte die Partie zugunsten der Gastgeber, die nach einem schwachen Start beeindruckend zurückkamen.

TSV Hessental – SGM Rosengarten 2:1
Ein intensives Duell mit zwei Platzverweisen endete knapp für den TSV Hessental. Marco Fischer (18.) brachte die Hausherren in Führung, doch Vincent Bilk (56.) glich für Rosengarten aus. Dino Ventura (70.) erzielte den entscheidenden Treffer. In der Schlussphase wurde es hitzig: Janne Lorenzen (79., Hessental) und Bilk (86., Rosengarten) sahen jeweils Gelb-Rot. Trotz Unterzahl auf beiden Seiten blieb es beim 2:1.

SC Steinbach-Comburg – TSV Ilshofen II 0:1
In einer umkämpften Begegnung entschied ein später Treffer das Spiel zugunsten des TSV Ilshofen II. Hannes Schäfer (79.) nutzte eine Chance zum 1:0. Steinbach drängte vergeblich auf den Ausgleich und verlor kurz vor Schluss Kebba Fadera (90.) mit Rot. Vor100 Zuschauern reichte den Gästen ein disziplinierter Auftritt zum knappen Auswärtssieg.

TSV Michelbach/Bilz – TSV Obersontheim II 2:0
Der TSV Michelbach/Bilz legte den Grundstein für den Sieg früh. Dennis Bischoff (3.) brachte seine Mannschaft in Führung, danach kontrollierten die Gastgeber die Partie weitgehend. In der Schlussphase machte Mark Wieland (83.) alles klar. Eine abgeklärte Vorstellung, bei der Michelbach kaum etwas zuließ.

TSV Sulzdorf – Spvgg Unterrot 2:0
Der TSV Sulzdorf feierte einen Heimerfolg dank eines Doppelpacks von Ibrahim Messaoudi. Der Angreifer traf in der 23. Minute zur Führung und setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt. Unterrot kämpfte, fand aber kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gastgeber. Sulzdorf nutzte seine Chancen effizient und brachte die Partie sicher über die Zeit.

Kreisliga A4:

TSV Dünsbach – VfR Altenmünster 0:1
Vor 200 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein enges Duell, in dem Kleinigkeiten entschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Kaan Denizli (47.) direkt nach Wiederbeginn der einzige Treffer des Tages. Altenmünster verteidigte danach konsequent und ließ Dünsbach kaum mehr zur Entfaltung kommen. Ein knapper, aber kämpferisch intensiver Auswärtssieg.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSV Gerabronn 3:2
Ein echtes Spektakel mit einer furiosen Schlussphase! Gerabronn erwischte den besseren Start – Cris Dumalski (15.) und Sergej Mook (23.) trafen zur frühen 0:2-Führung. Doch Patrick Angele wurde zum Matchwinner: Noch vor der Pause verkürzte er (45.+3), ehe er in den letzten Minuten die Partie komplett drehte. Mit seinem Doppelpack in der 85. und 90.+3 Minute sorgte er für riesigen Jubel bei der Heimelf.

SpVgg Satteldorf II – TV Rot am See 2:2
Ein offenes Spiel mit zwei Handelfmetern prägte das Geschehen. Lenni Ebert (19.) brachte Satteldorf per Strafstoß in Führung, ehe Benjamin Früh (26.) ebenfalls vom Punkt ausglich. Nach dem Seitenwechsel traf Chris Belesnai (52.) zur erneuten Führung, doch Emmanuel Forson (88.) rettete den Gästen kurz vor Schluss noch den Auswärtspunkt.

SV Brettheim – SSV Stimpfach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SpVgg Gammesfeld – FC Matzenbach 4:2
Trotz frühem Rückstand feierte Gammesfeld einen intensiven Heimsieg gegen stark dezimierte Gäste. Michael Rein (2.) und Lukas Schultes (37.) brachten Matzenbach zunächst in Führung, nachdem Bernd Botsch (32.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. In der zweiten Hälfte drehte Gammesfeld auf: Leo Rohn (56.) traf zum Ausgleich, bevor Fabian Schmieg (75., 90.+2) mit einem Doppelpack die Partie entschied. Matzenbach beendete das Spiel nach drei Gelb-Roten Karten – gegen Enrico Denscheilmann (45.), Michael Rein (48.) und Patrik Kubicza (87.) – mit nur acht Mann.

