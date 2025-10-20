Großer Alexander im 9:0-Torrausch, Matzenbach mit drei Platzverweisen

SV Allmersbach II – VfR Murrhardt 4:3
Ein Spiel voller Wendungen und Tore: Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Allmersbach auf. Lion Karsch traf doppelt (51., 57.), Sebastian Lägel (60.) legte zum 3:0 nach. Philipp Heckmann (64.) und Tobias Wiese (79.) hielten Murrhardt im Spiel, während Philipp Weller (78.) zwischenzeitlich für das 4:1 sorgte. In der Nachspielzeit traf erneut Heckmann (90.+3), doch der Sieg blieb bei Allmersbach.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – FV Sulzbach/Murr 2:2
Ein ausgeglichenes Remis sahen die Zuschauer in Erbstetten. Nico Krause (16., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Markus Dietz (38.) für Sulzbach ausglich. Nach der Pause traf Kolja Schäffner (77.) zum 1:2, doch Leon Mehmeti (86.) sorgte mit seinem Treffer für den gerechten Endstand.
TSC Murrhardt – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 8:2
Der TSC Murrhardt drehte nach frühem Rückstand richtig auf. Samuel Heeb (13.) traf für die Gäste, doch Ilker Yılmaz (23.), Ahat Murat (41.) und Georgios Michailidis (45., Foulelfmeter) machten bis zur Pause ein 3:1 daraus. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Drilon Gashi (49.), Michailidis (51., 56.) und Ismail Kirci (60.) auf 7:1. Marco Bargel (67., Foulelfmeter) verkürzte kurzzeitig auf 7:2, ehe Michailidis (72.) mit seinem vierten Treffer den 8:2-Endstand markierte.
FC Viktoria Backnang – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:2
Die Gäste sicherten sich den Auswärtssieg durch zwei Treffer vor der Pause. Christian Marino (10.) brachte Kleinaspach früh in Front, ein Eigentor von Jason Taylor (28.) führte zum Ausgleich. Kevin Renz (38.) erzielte kurz darauf das 1:2, das bis zum Schluss Bestand hatte.
Großer Alexander Backnang – SV Unterweissach II 9:0
Ein einseitiges Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gastgeber. Cem Johannigmann (12., 61.), Alain Haddad (14., 25., 43.), Pascal Sirokas (20.), Said Abdulrahman (26.), Panagiotis Pandazis (44.) und Georgios Xanthopoulos (67.) trafen für Großer Alexander Backnang, das die Partie vollständig kontrollierte.
FSV Weiler zum Stein – TSV Sulzbach-Laufen 4:0
Der FSV Weiler zum Stein zeigte eine souveräne Vorstellung. Marcel Weishäupl (30.) traf zur Führung, ehe Ümit Karatekin (70., Foulelfmeter, 74.) per Doppelschlag erhöhte. Weishäupl (82.) setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.
SV Steinbach – FC Welzheim 1:0
Vor 300 Zuschauern entschied ein Treffer von Jonas Kolb (20.) die Partie zugunsten des SV Steinbach. Die Gastgeber verteidigten die knappe Führung mit viel Einsatz, mussten kurz vor Schluss aber noch den Platzverweis von Gianluca Arcuria (90., Gelb-Rot/Foulspiel) hinnehmen. Trotzdem brachte Steinbach das 1:0 über die Zeit.