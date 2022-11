– Foto: Joachim Koschler

Großer Alexander Backnang will zur Platzeinweihung einen Sieg Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A2 empfangen die Backnanger auf dem sanierten Eugen-Adolff-Sportgelände den TSV Oberbrüden.

Der TSC Murrhardt muss den Tabellenthron in der Fußball-Kreisliga A 2 beim TAHV Gaildorf verteidigen. Verfolger FC Welzheim darf sich bei der zuletzt sehr erfolgreichen SKG Erbstetten keinen Ausrutscher erlauben, was allerdings auch für den FSV Weiler zum Stein in Oberrot gilt. In unserem Spiel der Woche erwartet der Große Alexander Backnang in der Abstiegszone den TSV Oberbrüden. Während in Steinbach am morgigen Sonntag bereits um 12.45 Uhr gespielt wird, ist in Oberrot erst um 15.30 Uhr Anstoß. Die anderen Partien beginnen um 14.30 Uhr. Die Begegnung zwischen dem TSV Althütte und dem TSV Nellmersbach II wurde auf Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr verlegt.

Oberbrüden feierte am vergangenen Samstag im Nachholspiel in Oberrot in einem torreichen Treffen einen 5:4-Sieg. Damit gaben die Auenwalder die rote Laterne an die zweite Mannschaft des SV Steinbach ab. Mit sieben Zählern sind die Gäste aber punktgleich mit dem Schlusslicht und der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt schon satte acht Punkte. „Unsere Mannschaft hat gut gekämpft und auch gut gespielt“, erklärt Marilio Sampaio. Der TSV-Teammanager richtet ein großes Kompliment an seine Jungs. „Die Spieler sehen selbst, dass einiges geht, wenn Leidenschaft, Präsenz und Kampfgeist dabei sind.“ In Backnang erwartet Sampaio „ein Spiel auf Augenhöhe“. Der Funktionär der Gäste gibt sich jedoch optimistisch. „Wenn wir so spielen wie in Oberrot, bin ich zuversichtlich, dass wir was holen können.“ Fehlen werden bei den Gästen weiterhin die verletzten Marco Bargel, Oliver Koretz und Valentin Janetzko. Der Große Alexander Backnang spielte 1:1 beim TSV Schmiden II 1:1 und belegt mit zwölf Punkten den zwölften Platz. Die Situation im Tabellenkeller hat sich für die Hausherren zwar leicht verbessert, nachdem der Abstand zum rettenden Ufer nach dem Punktgewinn auf drei Zähler geschrumpft ist. Ein Heimdreier gegen Oberbrüden würde die Lage jedoch erheblich aufpeppen. „Das ist unser Ziel“, sagt Backnangs Spielertrainer Charalambos Xanthopoulos. Besonders freuen sich die Backnanger darauf, wieder in ihrer Heimstätte auf dem Eugen-Adolff-Sportplatz spielen zu können. Dieser wurde nach einem katastrophalen Zustand innerhalb von zirka vier Monaten saniert. Die ersten beiden Partien auf dem neuen Untergrund gegen Allmersbach III (1:2) und gegen Welzheim (2:6) wurden verloren. Im dritten Anlauf soll es klappen. Eine zusätzliche Motivation könnte sein, dass die offizielle Einweihung in der Halbzeitpause durch Oberbürgermeister Maximilian Friedrich, Kultur- und Sportamtsleiter Johannes Ellrott und Georgios Doumanis als Vorsitzenden des Großen Alexander Backnang erfolgen wird. „Wir wollen uns dementsprechend präsentieren“, so Xanthopoulos. → Statistik 28 Duelle gab es zwischen beiden Teams in den vergangenen 19 Jahren. 13 Siege feierte Oberbrüden. Neun Erfolge gingen an Backnang. Sechs Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. → Redaktionstipp von Steffen Grün: 1:2.

Morgen, 12:45 Uhr SV Steinbach SV Steinbach II SV Allmersbach Allmersbach III 12:45 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr FC Oberrot FC Oberrot FSV Weiler zum Stein FSV Weiler 15:30 PUSH

Oberrot verlor das Nachholspiel gegen Oberbrüden mit 4:5 und belegt den neunten Platz. „Dieses Spiel ist nicht optimal verlaufen“, sagt Pietro Santonastaso. Der FCO-Abteilungsleiter bemängelt Fehler im Defensivverhalten seiner Mannschaft. Die Gäste aus Weiler zum Stein, die Rang drei einnehmen, bezeichnet Santonastaso als eine „Topmannschaft und heißen Kandidaten auf die Meisterschaft“. Neben Urlauber Marc Scheuermann fehlen aus privaten Gründen Frederik Walch und Boris Spirov.

Morgen, 14:30 Uhr SKG Erbstetten Erbstetten FC Welzheim FC Welzheim 14:30 PUSH

Erbstetten reitet auf einer kleinen Erfolgswelle und kletterte nach dem 3:0 gegen Oberrot mit 18 Punkten auf den sechsten Rang. „Wir haben wieder sehr konzentriert agiert und so gut wie keine Chance für den Gegner zugelassen“, lobt Torsten Greiner. Der SKG-Fußballchef verlangt von seinem Team, nun auch gegen Welzheim so zu Werke zu gehen. Fehlen werden bei den Gastgebern die verletzten Nemanja Devic und Max Bauer.

Der Spitzenreiter aus Murrhardt siegte zuletzt mit 4:1 gegen den SV Steinbach II. „Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert“, erklärt Yasar Uysal. Beim Tabellenzehnten in Gaildorf verlangt Uysal über die gesamte Spielzeit volle Konzentration von seinen Schützlingen. Dies auch deshalb, weil er bis zum letzten Sommer noch Trainer beim TAHV war. „Das ist eine brisante Situation. Ich denke, da werden die Gastgeber an die Grenzen gehen.“ Ausfallen werden die verletzten Osman Mentese und Celalettin Kaya.

Morgen, 14:30 Uhr TSV Sechselberg TSV Sechselb TSV Schmiden TSV Schmiden II 14:30 live PUSH

Sechselberg musste sich im Nachholspiel beim TAHV Gaildorf mit 2:4 geschlagen geben. Dadurch blieb der Neuling auf dem elften Rang hängen. Mit ein Grund für die Niederlage scheint für TSV-Funktionär Torsten Tänzer zu sein: „Unsere Verletztenmisere wird langsam zur Never-Ending-Story.“ Nach den schon länger verletzten Jannik Fehrle, Nico Stein, Steffen Brecht und Tobias Reichert fällt nun auch Spielertrainer David Bohn (Oberschenkelprobleme) aus.

Di., 29.11.2022, 19:30 Uhr TSV Althütte TSV Althütte TSV Nellmersbach Nellmersbach II 19:30 PUSH