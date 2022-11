– Foto: Andrea Wahl

Großer Alexander Backnang feiert ersten Sieg auf neuem Platz Backnanger bezwingen im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A2 den TSV Oberbrüden mit 4:0. Spitzenreiter TSC Murrhardt gewinnt in Gaildorf.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 entschied der Große Alexander Backnang auf dem neuen Kunstrasenplatz auf der Eugen-Adolff-Sportanlage gegen den TSV Oberbrüden deutlich mit 4:0 für sich. Tabellenführer TSC Murrhardt ließ sich in Gaildorf nichts vormachen und feierte einen 4:2-Sieg. Die Erfolgsserie der SKG Erbstetten ging mit einem 4:3 gegen den FC Welzheim weiter. Im Tabellenkeller musste sich der TSV Sechselberg gegen den TSV Schmiden II mit 1:2 geschlagen geben.

Eine gelungene Platzeinweihung feierte der Große Alexander Backnang. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten durchaus auch höher gewinnen können“, sagte ein zufriedener Georgios Doumanis nach dem Abpfiff. Der Backnanger Funktionär lobte sein Team für einen hoch verdienten Sieg auf dem sanierten Kunstrasenplatz auf der Eugen-Adolff-Sportanlage. Schon nach 13 Minuten brachte Maximilian Galle die Gastgeber in Führung. Savvas Koumboulidis ließ in der 28. Minute das 2:0 folgen. Dabei blieb es bis zum Pausenpfiff. Zehn Minuten nach dem Wechsel war erneut Koumboulidis zum 3:0 erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte Dimitrios Steriadis mit dem 4:0 in der 77. Minute. Für Oberbrüden war es die erste Niederlage unter dem neuen Coach Mahir Celik, denn unter seiner Regie gab es zuvor zwei Siege. Aus Sicht von TSV-Abteilungsleiter Stefan Schaffroth war es eine verdiente Niederlage. „Es war ein ganz schlechter Auftritt von uns und kein Vergleich zu den beiden Spielen davor“, wetterte Schaffroth und schob nach: „Wir sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen.“ Die Gäste besaßen allerdings drei Chancen, um das Ergebnis etwas freundlicher gestalten zu können. Michel Disch (70.) und der eingewechselte Sven Holzer (90.) vergaben. Fabio Sälzle traf in der 85. Minute lediglich die Latte. So blieb es beim 4:0 für die Backnanger.

Die Gäste aus Allmersbach lagen zur Pause mit einem Treffer von Benjamin Mayer (21.) mit 1:0 vorne. Danach taten sich die Schützlinge von Trainer Florian Mrasek schwer gegen das gastgebende Schlusslicht. Erst in der Schlussviertelstunde tüteten die Gäste die drei Punkte endgültig ein. In der 76. Minute erhöhte Kevin Salzmann auf 2:0. Sekunden vor dem Abpfiff markierte Mayer mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den 3:0-Endstand.

Die Gäste aus Weiler zum Stein setzten sich am Ende verdient durch. Bis zur Pause fielen in Oberrot jedoch keine Tore. Da war die Begegnung weitgehend ausgeglichen. Nach dem Wechsel ging der FSV mit den Toren von Elias Scheuing (55., 68.) und Kadir Akyüz (77.,83.) mit 4:0 in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende verwandelte Tom Scheuermann einen Foulelfmeter zum Ehrentreffer für die Platzherren.

Erbstetten geriet nach sechs Minuten durch ein Tor von Nico Dyrska in Rückstand. Nur fünf Minuten später verwandelte Tim Walker einen Elfmeter zum 1:1. Nach 20 Minuten unterlief Gästespieler Nikolai Schäfer ein Eigentor zur 2:1-Führung der SKG. Die baute Michael Fritz in der 39. Minute auf 3:1 aus. In der 65. Minute verkürzte Patrick Wenzel auf 2:3. Fünf Zeigerumdrehungen später stellte Walker erneut per Elfmeter den alten Abstand wieder her. Die Welzheimer kamen nur noch um 3:4-Anschlusstreffer durch Wenzel sechs Minuten vor dem Abpfiff.

Murat Kalkan (23.) und Yusufhan Öztürk (27.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung der Gäste. Nach einer Stunde wurde es aber noch mal spannend, nachdem Batuhan Sahin auf 1:2 verkürzte. Zehn Minuten später beruhigte sich die Partie jedoch wieder, denn Kalkan stellte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den alten Abstand wieder her. In der 77. Minute machte Öztürk den Sack endgültig zu. Der zweite TAHV-Treffer fiel kurz vor Spielende durch Tayfun Oymak.

Die zweite Garnitur aus Schmiden überraschte im Abstiegskampf mit einem Auswärtssieg. Nach vier Minuten sorgte Thomas Hildebrand für die Führung der Gäste. Nach zehn Minuten markierte Felix Hoffmann den Ausgleich. Dabei blieb es lange Zeit. Aber das bessere Ende hatten die Gäste für sich, denn drei Minuten vor dem Abpfiff glückte Hildebrand mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das Siegtor.

Nach acht Minuten gingen die Gäste aus Kirchberg durch Cristian Sorodoc in Führung. Benjamin Döz (20.) und Yannick Rössle (22.) drehten zum 2:1 für den VfR den Spieß herum. Wieder nur zwei Minuten später gelang den Gästen durch Pierre Paul der Ausgleich. Jakob Kämmerling (29.) brachte die Hausherren zwar wieder in Front, doch nur drei Minuten später fiel der erneute Ausgleich durch Hannes Baumhackl. In der 65. Minute gingen die Kirchberger durch Timo Schmückle mit 4:3 in Führung. Der VfR kam durch Marcel Baker (71.) zum Ausgleich.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Althütte TSV Althütte TSV Nellmersbach Nellmersbach II 19:30 PUSH