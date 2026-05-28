Großer Aderlass: Sechs Abgänge beim Oberliga-Absteiger

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Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht nach dem vorletzten Spieltag als Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg fest. Parallel nimmt der personelle Umbruch am Bruchwald weiter Form an: Gleich sechs Spieler werden den Verein im Sommer verlassen und künftig neue sportliche Wege einschlagen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich.

Nach einer schwierigen Oberliga-Saison, die für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit dem Abstieg in die Verbandsliga Württemberg endet, stehen am Bruchwald weitere Personalentscheidungen fest. Angelo Di Stefano, Tom Kleinmann, Nico Albrecht, Patrick Scheele, Andreas Üstün und Max Stumm werden den Verein im Sommer verlassen. Damit verliert der FSV ein Sextett, das in der laufenden Spielzeit Teil des Oberliga-Kaders war und nun unterschiedliche Wege einschlägt.

Angelo Di Stefano war vor der Saison vom TSV Ehningen nach Bietigheim-Bissingen gewechselt. Der junge Angreifer kam in der laufenden Runde auf 22 Oberliga-Einsätze und wird künftig bei einem anderen Verein auf Torejagd gehen. Tom Kleinmann, Nico Albrecht und Patrick Scheele kamen im vergangenen Sommer aus der U19 der Stuttgarter Kickers an den Bruchwald. Das Trio integrierte sich schnell in die Mannschaft und übernahm trotz jungen Alters Verantwortung auf und neben dem Platz.

Auch Andreas Üstün, der von der U19 des SV Sandhausen zum FSV 08 gewechselt war, wird den Verein verlassen. Eine Verletzung verhinderte in der zweiten Saisonhälfte weitere Einsätze. Für den Mittelfeldspieler soll es nun vor allem darum gehen, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und neues Selbstvertrauen aufzubauen.