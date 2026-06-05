Großer Aderlass: Regionalliga-Aufsteiger verliert wichtige Spieler

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Der RSV Eintracht 1949 feierte den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga Nordost, steht vor der neuen Saison 2026/2027 jedoch vor einer gewaltigen personellen Zäsur. Nach dem bereits länger feststehenden Abgang des Trainerteams verliert der amtierende Meister der NOFV-Oberliga Süd nun auch eine Reihe von Leistungsträgern und Identifikationsfiguren, was den Verein vor eine große Herausforderung stellt.

Dass Trainer Patrick Hinze und Co-Trainer Jörg Miekley den Verein verlassen werden, stand bereits seit längerer Zeit fest. Das erfolgreiche Gespann zieht es zum FC Hertha Zehlendorf, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der kommenden Spielzeit einen Neuanfang anstrebt. Doch bei diesen beiden Abgängen an der Seitenlinie bleibt es für den Aufsteiger in die Regionalliga nicht. Der Verein vermeldet im Zuge der anstehenden Kaderplanung einen weitaus größeren Aderlass, der das Gesicht der Meistermannschaft massiv verändern wird.

Der Kapitän und Torgarant geht von Bord

Mit Matthias Steinborn verliert die Mannschaft ihren emotionalen und sportlichen Anführer. Der Kapitän verlässt den Verein in diesem Sommer nach einer überaus erfolgreichen Zeit. In den zwei Jahren, die er beim Verein war, führte er das Team zu zwei Titeln. Mit seinen 27 Toren wies er zudem einen sehr starken Output vor dem gegnerischen Tor auf.

Abschied eines talentierten Offensivakteurs

Mit Till Plumpe verlässt der nächste Offensivspieler den Verein nach der Saison. Der Klub dankt ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft für das Team. Die Entwicklung, die der Angreifer in den letzten zwei Jahren beim Oberliga-Meister genommen hat, wird vom Verein in seiner offiziellen Mitteilung als sehr beeindruckend beschrieben.

Verlust der spielerischen Intelligenz im Mittelfeldzentrum

Auch von der spielerischen Intelligenz im Mittelfeld muss sich der Verein nun verabschieden. Leon Hellwig verlässt den Klub nach zwei erfolgreichen Jahren. Mit seiner Technik, seinem tiefen Spielverständnis und seiner ausgeprägten Spielintelligenz war er laut der Vereinsmitteilung ein fundamentaler Teil der Mannschaft und der jüngsten Erfolge.

Das Ende einer Ära für eine echte Vereinslegende

Der wohl emotionalste Abschied betrifft eine feste Institution, die den Klub über ein Jahrzehnt geprägt hat. Mit weit über 150 Spielen für die erste Herrenmannschaft verabschiedet der Verein eine Legende. Luca Krüsemann kam vor über zehn Jahren als großes Talent zum Verein. Nun verlässt er die Eintracht als Vorbild, Führungsspieler und Legende.

Mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seinem unermüdlichen Willen hat er den Verein über viele Jahre geformt. Gemeinsam wurden zahlreiche Erfolge und Titel gefeiert. Sein Einsatz für diesen Verein führte ihn bis auf die große Bühne des DFB-Pokals – ein Moment, den er sich nach Vereinsangaben mehr als verdient hat. Der Klub dankt ihm für über ein Jahrzehnt voller Hingabe, Loyalität und unvergesslicher Momente im Trikot des Vereins.