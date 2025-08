Großenwördens Freistöße vermiesen Harsefeld den Sieg

Beide Mannschaften standen in der vergangenen Spielzeit tief im Abstiegskampf. Als die Harsefelder sportlich bereits abgestiegen waren, rettete sich der TSV gerade so. Letztlich durfte auch die Jahns-Elf aufgrund einiger Verzichte in der 1. Kreisklasse bleiben, "Wir freuen uns riesig, dass wir noch in dieser Klasse weitermachen dürfen", sagte TuS-Trainer Kevin Jahns. Die Begegnung wurde vom 1. Spieltag vorgezogen, da der TSV Großenwörden um eine Spielverlegung gebeten hatte. Die Gastgeber, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf einigen Positionen verändert haben, mussten frühzeitig einem Rückstand hinterherlaufen. Henrik Wassermann gelang per Freistoß das 0:1. Die Gäste standen jetzt sehr tief, Harsefeld hatte deutlich mehr Ballbesitz.

Traumtor zum Ausgleich

"Wir waren spielerisch überlegen und kamen glücklicherweise schnell zum Ausgleich", so Jahns. Per Bogenlampe ins Eck sorgte Niklas Hafke bereits nach 20 Minuten für den Ausgleich. In der Defensive ließ der TuS kaum etwas zu. Großenwörden wurde immer dann gefährlich, wenn Standards herausgeholt wurden. Kurz nach der Halbzeit bediente Kim-Justin Schleusener in der Mitte Simon Bockelmann, der zum 2:1 einschob. Doch ein erneutes Freistoßtor von Henrik Wassermann ließ die Gäste erneut jubeln. "Der Ball aus etwa 35 Metern rutschte durch, niemand konnte das verhindern", meinte Harsefelds Coach. In der Schlussphase harmonierten Schiedsrichter und Linienrichter nicht immer. "Das muss sich alles einspielen. Wenn ein Schiri sich nach dem Spiel hinstellt und einen Fehler zugibt, spricht das für ihn", lobte Kevin Jahns dennoch.

Harsefeld scheitert am Aluminium

Simon Bockelmann scheiterte jetzt gleich zweimal am Querbalken, doch die Gäste nahmen einen insgesamt glücklichen Punkt mit nach Hause. "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, freut mich, nur das Ergebnis ist ärgerlich. Großenwörden spielte defensiv sehr diszipliniert, dennoch hatten wir genug Chancen. Gefreut hat mich auch das Comeback von Nils Bockelmann, der uns im Tor aushalf", so Harsefelds Kevin Jahns, der insgesamt mit den Leistungen seiner neuen Akteure zufrieden war.

Schiedsrichter: Tom Siol

Tore: 0:1 Henrik Wassermann (2.), 1:1 Niklas Hafke (20.), 2:1 Simon Bockelmann (47.), 2:2 Henrik Wassermann (51.)