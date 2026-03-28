Großenwörden zieht an Wiepenkathen vorbei

Lasse Wassermann bereitete beide Großenwördener Treffer vor. – Foto: Bernd Kück

In einer farbenfrohen Begegnung mit acht Gelben und einer Gelb/Roten Karte hatten die Gastgeber Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. "Die etwas härtere Gangart der Großenwördener lag uns nicht. Und dann leisteten wir uns im Aufbauspiel einen Fehlpass, der zum 0:1 führte", sagt Wiepenkathens Trainer Manfred Mansfeld. Malte Jarck war der Nutznießer. Danach wurde das Spiel der Hausherren etwas besser.

Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie zunächst lange vor sich hin. Es gab kaum Höhepunkte. Erst eine fragwürdige Eckballentscheidung brachte wieder ein wenig Farbe ins Spiel. "Alle dachten, es gibt Abstoß, doch der Schiedsrichter entschied auf Ecke", so Mansfeld. Arne Horeis nutzte die Gelegenheit und traf per Kopf zum 0:2. Kurz darauf sah Bassam Alissah wegen Meckerns die Ampelkarte. Die Begegnung wurde noch zerfahrener und die Gäste hatten keine Probleme, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Während Großenwörden am Wochenende Pause hat, müssen die Wiepenkathener bereits am heutigen Sonnabendabend (19 Uhr) zum Tabellenletzten TSV Apensen II.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 0:1 Malte Jarck (35.), 0:2 Arne Horeis (75.). Gelb/Rote Karte: Bassam Alissah (80., Meckern/TSV Wiepenkathen II)