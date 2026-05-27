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Großenwörden weiter auf Trainsersuche
1. Kreisklasse: Nachfolger für Stephan Raschke gesucht
von Michael Brunsch · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Das junge Team aus Großenwörden sucht einen neuen Trainer. – Foto: Bernd Kück