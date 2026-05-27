 2026-05-15T09:36:57.455Z

Transfers

Großenwörden weiter auf Trainsersuche

1. Kreisklasse: Nachfolger für Stephan Raschke gesucht

von Michael Brunsch · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Das junge Team aus Großenwörden sucht einen neuen Trainer.
Das junge Team aus Großenwörden sucht einen neuen Trainer. – Foto: Bernd Kück

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Vor einigen Wochen hatte Trainer Stephan Raschke verkündet, nach der Saison 2025/2026 nach zweieinhalb Jahren aufhören zu wollen. Die Zeit rückt näher und es gibt noch keinen Nachfolger.

"Wir haben einen guten Zusammenhalt und eine junge Mannschaft", sagt Fußballobmann Dirk Beckmann. Wer Interesse hat, kann sich bei ihm melden unter 01525 3445297.