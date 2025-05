Großenwörden verlässt Abstiegsränge

Immer wieder beklagte sich Raschke über zu viele personelle Ausfälle. Gegen Stade konnte er mal weitgehend aus dem Vollen schöpfen. "Das war heute eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben. Jetzt stehen wir vor A/O IV und haben noch ein Spiel mehr auf dem Programm", so der Großenwördener Trainer. Nach drei Wochen Punktspielpause, viel Training, bei dem alle gut mitzogen, sorgte ein Doppelschlag Mitte der 1. Halbzeit für klare Verhältnisse. Beim 1:0 setzte sich Matthias Stüven durch, dem 2:0 durch Marek von Holtens Kopfball ging eine starke Kombination über außen voraus. Als Julian Heinsohn nach etwas mehr als einer Stunde nach einem Freistoß per Kopf auf 3:0 stellte, war der Drops gelutscht.

Unnötiger Platzverweis

Nur eine Minute später erkämpften sich die Gastgeber im Mittelfeld den Ball, spielten durch die Mitte auf Lennart Göhlich, der vollendete. Den Stadern, die mit nur einem Ersatzspieler antraten, gehen jetzt zum Ende der Spielzeit mehr und mehr die Spieler aus. Dass mit Ali Goodarzi auch noch der 47-jährige Trainer in den Kasten musste, zeigte die Not. Julian Heinsohn bezwang ihn noch einmal mit einem Lupfer zum 5:0. Gästespieler Ehab Dahbour ließ sich kurz vor Schluss noch zu einem üblen Nachtreten hinreißen, nachdem er gefoult wurde. "Sowas muss nicht sein. Da bin ich leider auch etwas durchgedreht und habe mir zurecht die Gelbe Karte abgeholt", so Stephan Raschke, der zusammen mit seinem Co-Trainer Stefan von Holten auch in der kommenden Saison weitermacht.

Schiedsrichter: Yannick-Fynn Blattner - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Matthias Stüven (25.), 2:0 Marek von Holten (27.), 3:0 Julian Heinsohn (63.), 4:0 Lennart Göhlich (64.), 5:0 Julian Heinsohn (80.). Rote Karte: Ehab Dahbour (87., Nachtreten)