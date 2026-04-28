 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Großenwörden überrascht im Alten Land

4. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch II gewinnt Topspiel gegen Lühe - Bargstedt siegt 6:0

von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Tim Lünser schoss beide Großenwördener Treffer beim überraschenden 2:2 in Jork.
Tim Lünser schoss beide Großenwördener Treffer beim überraschenden 2:2 in Jork. – Foto: Dede

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4. Kreisklasse Stade
Wischh./Dorn II
Mulsum/Kut. III
Großenwörden II
SG Lühe III

Der TuS Eiche Bargstedt II hat sich mit einem fulminanten 6:0 gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III aus dem Kampf gegen den letzten Platz im Landkreis Stade verabschiedet. Eine weitere Entscheidung ist gefallen.

Die SG Lühe III dürfte sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Die Altländer verloren beim Tabellenzweiten, FC Wischhafen/Dornbusch II, deutlich mit 0:4 und haben jetzt fünf bzw. neun Punkte Rückstand zum Führungsduo. Spitzenreiter TuSV Bützfleth II erledigte seine Hausaufgaben, gewann 4:1 gegen den Deinster SV III. Die Überraschung des 14. Spieltages gelang dem TSV Großenwörden II. Im 12. Spiel gelang in Jork der erst zweite Punktgewinn. Damit zog die Elf von Spielertrainer Lars von der Lieth am FC Wischhafen/Dornbusch III vorbei, der jetzt Tabellenschlusslicht ist.

Hochspannung auch bei den Torjägern. Gleich drei Akteure liegen mit jeweils 27 Treffern auf Platz eins: Bahattin Yilmaz (TuSV Bützfleth II), Jannik Martens (FC Mulsum/Kutenholz III) und Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II).

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
2
2
Abpfiff

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
4
1

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
6
0
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
4
0
Abpfiff