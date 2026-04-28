Großenwörden überrascht im Alten Land

Die SG Lühe III dürfte sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Die Altländer verloren beim Tabellenzweiten, FC Wischhafen/Dornbusch II, deutlich mit 0:4 und haben jetzt fünf bzw. neun Punkte Rückstand zum Führungsduo. Spitzenreiter TuSV Bützfleth II erledigte seine Hausaufgaben, gewann 4:1 gegen den Deinster SV III. Die Überraschung des 14. Spieltages gelang dem TSV Großenwörden II. Im 12. Spiel gelang in Jork der erst zweite Punktgewinn. Damit zog die Elf von Spielertrainer Lars von der Lieth am FC Wischhafen/Dornbusch III vorbei, der jetzt Tabellenschlusslicht ist.

Hochspannung auch bei den Torjägern. Gleich drei Akteure liegen mit jeweils 27 Treffern auf Platz eins: Bahattin Yilmaz (TuSV Bützfleth II), Jannik Martens (FC Mulsum/Kutenholz III) und Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II).