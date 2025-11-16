Großenwörden schießt sich weiter aus der Krise

Die Eintracht aus Immenbeck schien sich im September langsam gefangen zu haben. Doch jetzt wartet das Team von Trainer Marvin König seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der Start auf schwer bespielbarem Platz gelang, Leon Sobbe erzielte nach einem langen Pass durch die Mitte bereits nach acht Minuten das 0:1. Doch die Gastgeber, die einen großen und guten Kader beisammen hatten, antworteten schon Mitte der ersten Halbzeit. "Meine Jungs trainieren gut, ziehen voll mit, das merkt man dann auch im Spiel", sagte ein zufriedener Stephan Raschke. Tobias König gelang nach Vorarbeit von Lukas Göhlich der Ausgleich. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel.

Großenwörden mit starker zweiter Halbzeit

Ein Freistoßtor von Henrik Wassermann leitete den Großenwördener Sieg ein. Lasse Wassermann trat danach zweimal in Erscheinung. Sein erster Schussversuch kullerte Richtung Tor, Oliver König genau vor die Füße und den zweiten Schuss lenkte Eintracht-Torwart Patrick Vieweger zur Seite ab, wo Matthias Stüven abstauben konnte. "Jetzt war die Partie gelaufen, von Immenbeck kam nicht mehr viel. Am Ende hätten wir noch mehr Tore schießen können", so Großenwördens Trainer. Kurz nach der Ampelkarte für Immenbecks Michel Meinig nach wiederholtem Foulspiel, schnürte Matthias Stüven nach einem Freistoß von Lukas Schütt noch seinen Doppelpack, während Ben Dieckmann mit einem Strafstoß an Patrick Vieweger scheiterte und Tobias König freistehend über das Tor schoss. Leon Sobbe gelang im Anschluss an eine Ecke noch ein zweiter Immenbecker Treffer. "Jetzt wollen wir natürlich vor Weihnachten nochmal spielen. Es läuft gerade", so Stephan Raschke. Die Immenbecker stehen gerade noch über dem Strich, müssen sich sortieren und im neuen Jahr steigern, ansonsten könnte es den zweiten Abstieg in Folge geben.

Schiedsrichter: Julian Hammann - Tore: 0:1 Leon Sobbe (8.), 1:1 Tobias König (24.), 2:1 Henrik Wassermann (50.), 3:1 Oliver König (55.), 4:1 Matthias Stüven (66.), 5:1 Matthias Stüven (80.), 5:2 Leon Sobbe. Gelb/Rote Karte: Michel Meinig (79.). Ben Dieckmann (TSV Großenwörden) scheitert mit einem Foulelfmeter an Torwart Patrik Vieweger (85.).