Großenwörden kommt zurück und erkämpft sich einen Punkt 1. Kreisklasse: Raschke-Elf mit einem 2:2 gegen Ottensen - Beide Teams wohl gerettet von Michael Brunsch · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Traf zweimal für den TSV Großenwörden: Matthias Stüven. – Foto: Bernd Kück

Dem TSV Großenwörden ist gegen den SV Ottensen nach schwacher erster Halbzeit noch ein wichtiges 2:2 gelungen. Für beide Mannschaften ein immens wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Dieser eine Zähler sollte dann auch der Raschke- und der Mielke-Elf reichen.

Einen ganz schwachen Start erwischten die Hausherren. Angeschlagen aufgrund einer Veranstaltung am Vortag, produzierten sie viele Fehler, Trainer Stephan Raschke, der wie berichtet, im Sommer aufhört, war ziemlich sauer: "So geht das nicht. Man muss sich dann wenigstens zusammenreißen." Einen schlechten Rückpass konnte Jakob Diercks nicht klären, Joshua Rosendahl nutzte die Gelegenheit zum 0:1. Kurz nach der Halbzeit konnten die Gäste erhöhen. Diesmal war es Lukas Schütt, der den Ball nicht aus Gefahrenzone bekam, Kristian Malzan nahm den Ball runter, spielte Henrik Wassermann aus und stellte auf 0:2. Großenwörden kommt zurück