Großenwörden kommt zurück und erkämpft sich einen Punkt

Dem TSV Großenwörden ist gegen den SV Ottensen nach schwacher erster Halbzeit noch ein wichtiges 2:2 gelungen. Für beide Mannschaften ein immens wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Dieser eine Zähler sollte dann auch der Raschke- und der Mielke-Elf reichen.
Einen ganz schwachen Start erwischten die Hausherren. Angeschlagen aufgrund einer Veranstaltung am Vortag, produzierten sie viele Fehler, Trainer Stephan Raschke, der wie berichtet, im Sommer aufhört, war ziemlich sauer: "So geht das nicht. Man muss sich dann wenigstens zusammenreißen." Einen schlechten Rückpass konnte Jakob Diercks nicht klären, Joshua Rosendahl nutzte die Gelegenheit zum 0:1. Kurz nach der Halbzeit konnten die Gäste erhöhen. Diesmal war es Lukas Schütt, der den Ball nicht aus Gefahrenzone bekam, Kristian Malzan nahm den Ball runter, spielte Henrik Wassermann aus und stellte auf 0:2.
Großenwörden kommt zurück
In Durchgang zwei wirkten einige Großenwördener fitter. Zunächst traf allerdings Lennart Göhlich aus kurzer Distanz das Tor nicht. "Ottensen wirkte jetzt immer müder. Die kamen nur mit zwölf Mann, das merkte man", so Stephan Raschke. Nach gut einer Stunde der Anschlusstreffer. Oliver König marschierte durch das Mittelfeld und bediente Matthias Stüven, der das 1:2 markierte. Nur wenige Minuten später sogar der Ausgleich. Lukas Schütt brachte einen Freistoß hoch vor das Gästetor. Oliver König störte Torwart Jannick Matthies, letztlich brachte erneut Stüven den Ball über die Linie. "Insgesamt ein gerechtes Ergebnis", sagt TSV-Coach Raschke.
Schiedsrichter: Jonas Lühmann - Tore: 0:1 Joshua Rosendahl (30.), 0:2 Kristian Malzan (48.), 1:2 Matthias Stüven (61.), 2:2 Matthias Stüven (68.).