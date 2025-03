Großenwörden gelingt erster Sieg

In der 4. Kreisklasse kam am ersten Spieltag nach der Winterpause beim Tabellenschlusslicht große Freude auf, denn dem TSV Großenwörden II ist am 12. Spieltag der erste Sieg der Saison gelungen. Gegen den TuS Eiche Bargstedt II gewann das Team von Spielertrainer Lars von der Lieth mit 2:1. Der Kampf gegen den letzten Platz des Landkreises ist entfacht. Der FC Wischhafen/Dornbusch III ist jetzt nur noch einen Zähler vom TSV entfernt.