Großenwörden bleibt drin

Die Gäste aus Harsefeld, die als 13. sportlich abgestiegen sind, präsentierten sich noch einmal mit einem beherzten Auftritt. "Harsefeld gab nie auf", bestätigte Großenwördens Coach Stephan Raschke. Seine Mannschaft tat sich lange schwer. Erst in der 68. Minute gelang Malte Jarck im Anschluss an einen Eckball das 1:0. Er hob den Ball über TuS-Schlussmann Justin Beneke hinweg ins Netz. Für den 25-Jährigen war es der erste Treffer in der 1. Kreisklasse.

Julian Heinsohn mit Doppelpack

Harsefeld ließ sich aber nicht schocken. Als die Hausherren bei einer Flanke nicht aufpassten, gelang Alssir Hassan Abolgasim der Ausgleich. Dann drehte noch einmal Julian Heinsohn auf. Eine Vorlage von Lennart Göhlich nahm der Torjäger an, drehte sich und hämmerte die Kugel in den Winkel. "Das war ein Traumtor", so Raschke. Per Kopf legte Heinsohn in der Schlussminute nach und der letzte Sieg war eingefahren. "Klassenerhalt geschafft, das war das Wichtigste. Unser Sieg war verdient, aber wie ich schon sagte, Harsefeld machte das richtig gut", so ein erleichterter Großenwördener Trainer. Ob der TuS Harsefeld III als 13. vielleicht noch die Klasse hält, werden die nächsten Tage zeigen, sportlich geht es für Trainer Kevin Jahns und sein Team nach nur einer Saison wieder zurück in die 2. Kreisklasse.

Schiedsrichter: Per Felzel

Tore: 1:0 Malte Jarck (68.), 1:1 Alssir Hassan Abolgasim (81.), 2:1 Julian Heinsohn (84.), 3:1 Julian Heinsohn (90.)