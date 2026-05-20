Großenritter setzen Zeichen – Derbyfieber in Rothwesten

Im Lossetalstadion entwickelte sich zunächst die erwartet enge Partie, lange ohne große Höhepunkte. Kaufungen verteidigte aufmerksam, Baunatal ließ Ball und Gegner gut laufen, echte Torchancen blieben in der Anfangsphase jedoch selten. Dann schlugen die Gäste mit ihrer individuellen Qualität zu: Justin Wieczorek traf in der 29. Minute mit einem Abschluss in den Winkel zur Führung.

Die Entscheidung fiel in der 74. Minute. Wieder kam Baunatal über die rechte Seite, wieder wurde es im Strafraum unübersichtlich, ehe Nicolai Jabornig den Ball volley zum 2:0 ins Netz setzte. Kaufungen hatte in dieser Phase seine beste Möglichkeit auf den Ausgleich kurz zuvor knapp am langen Pfosten vorbeigesetzt, musste anschließend aber anerkennen, dass die Gäste an diesem Abend die reifere Mannschaft waren.

Auch danach blieb das Spiel offen, ohne dass Kaufungen sich daraus dauerhaft Kontrolle erarbeiten konnte. Die Gastgeber wurden kurz vor und nach der Pause zwar mutiger, klare Abschlüsse blieben jedoch die Ausnahme. Baunatal wirkte im Offensivspiel zielstrebiger, kam mehrfach aus der Distanz gefährlich zum Abschluss und hätte durch Wieczorek sowie einen Lattentreffer schon früher erhöhen können.

Das zweite Nachholspiel am Mittwochabend lässt sich nur bedingt mit einem Blick auf die Tabelle erklären. Die Ausgangslage spricht zwar klar für Rothwesten, das sich mit 34 Punkten im unteren Mittelfeld bewegt, während Espenau mit nur fünf Zählern abgeschlagen Letzter ist.

Beim TSV will man sich davon allerdings nicht täuschen lassen. Spielertrainer Ullrich Siewert macht deutlich, dass in solchen Begegnungen andere Maßstäbe gelten. „Wir sind sehr froh, wie die Saison jetzt gelaufen ist. Ein paar Pünktchen mehr hätten es schon sein können, aber wir sind eine super Truppe, wo menschlich vieles zusammenpasst“, sagt der 39-Jährige. Vor dem Duell mit Espenau rückt das jedoch in den Hintergrund. „Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze, daher sagt die Tabelle da gar nichts aus“, betont Siewert.

Bei Espenau ist die Lage deutlich angespannter. Trainer Patrick Dürrbaum muss weiter mit erheblichen personellen Problemen umgehen: „Wir haben durch Verletzungen und Urlaub arge Personalprobleme. Dass wir das Spiel gegen Sandershausen absagen mussten, entspricht nicht unserem Naturell, war aber mit nur neun verfügbaren Spielern nicht anders möglich.“ Auch für Mittwoch bleibe die Situation schwierig, „wobei der Kader jetzt steht“. Dürrbaum erwartet trotzdem einen unangenehmen Gegner: „Rothwesten schätze ich als spielstarken Gegner mit gefährlichen Einzelspielern ein.“ Große Ziele formuliert er vor dem Derby nicht mehr: „Für uns geht es jetzt nur noch darum, die Serie sauber zu Ende zu spielen.“

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung damit eindeutig. Im Derby aber dürfte sie weit weniger zählen, als es die Tabelle vermuten lässt.