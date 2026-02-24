Großengottern deklassiert Bad Tennstedt

In der Vorsaison tat sich Großengottern noch schwer beim Aufsteiger. Dieses Mal lief es für die Gäste in blau deutlich besser. – Foto: Marcel Junghanns

Im Gegensatz zum Nachholer gegen Großrudestedt konnte SC-Trainer Robert Rodriguez auf einen breiten Kader und seine etatmäßige 4er-Kette zurückgreifen. Gottern startete gut in die Partie, nahm die Zweikämpfe an und versuchte sich über einen ruhigen Spielaufbau. Sascha Pollex versuchte es direkt einmal mit einem langen Ball in die Spitze und fand dort mit Tim Stedefeld einen dankbaren Abnehmer, der vom schlechten Stellungsspiel des Keepers profierte und zum 0:1 einköpfte. Danach folgten kaum nennenswerte Aktionen, doch nach einem Ballverlust im Aufbauspiel versuchte es Max Högler aus der Distanz und traf per Sonntagsschuss zum Ausgleich. Nach dem leistungsgerechten Unentschieden kam Gottern besser aus der Kabine, während Youngstar Louis Walter seine erste Chance noch ungenutzt ließ, profitierte er wenige Minuten später von Sascha Scholls Hereingabe und versenkte zum 1:2 (48‘). In den darauffolgenden Minuten plätscherte die Partie etwas vor sich hin und Gottern blieb im Glück, als Tennstedts Ausgleichstreffer aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. In einer bis dato knappen Partie bewies Rodriguez ein glückliches Händchen und wechselte den Winterneuzugang Hasib Baschariat ein, der mit seiner ersten Ballaktion sehenswert auf 1:3 erhöhte. Keine 3 Minuten später setzte unser Neuzugang den einlaufenden Scholl in Szene, der auf 1:4 stellte. Direkt im Gegenzug traf Pascal Rahn aus kurzer Distanz zum 2:4 (68‘), doch das finale Aufbäumen blieb aus und so war es erneut Baschariat, der in der Nachspielzeit per Fernschuss zum 2:5 Entstand traf und seinen ersten Doppelpack in gelb-blau schnüren konnte.

Nach 90 torreichen Minuten unterlag die Elf von Trainer Markus Thalmann dem Tabellenneunten deutlich mit 2:5 (1:1), befindet sich damit weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Dabei sah es nach den ersten 45 Minuten keineswegs nach einer deutlichen „Heimniederlage“ aus, wäre eine Führung beim Seitenwechsel für die Kurstädter sogar verdient gewesen. „Wir besaßen ein Chancenplus“, sagte Thalmann. Nach dem Wiederanpfiff änderte sich die Situation, kamen die Gäste mit ihrem schnellen Umschaltspiel über die Flügeln zu mehreren Möglichkeiten und zur vorentscheidenen Führung von 4:1 nach knapp 70 Minuten. „Damit war die Begegnung zu unseren Ungunsten entschieden“, bemerkte der Tennstedter Trainer, der das Auslassen zahlreicher Torchancen seiner Schützlinge beklagte.