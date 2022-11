Großenenglis mit Derbysieg nach zweimaligen Rückstand Melina Heyder und Anna Döring mit Doppelpacks +++ Löwinnen halten Spiel lange offen +++ TuS Viktoria dreht nach zweimaligen Rückstand auf

Heute fand in der Fußball-Verbandsliga Nord der B-Juniorinnen das Nordhessenderby zwischen dem KSV Hessen Kassel und der TuS Viktoria Großenenglis statt. Nach dem klaren Sieg der TuS Viktoria in der Vorbereitung, tat sich der Favorit aus Großenenglis heute schwerer und kam nach hart umkämpften 80 Minuten zu einem 3:2 (1:1)-Auswärtserfolg in Kassel. Während für die Junglöwinnen Melina Heyder doppelt einnetzte, markierte Anna Döring für die Gäste einen Doppelpack. Den dritten TuS-Treffer steuerte Torjägerin Janine Dülger bei.

Nach anfänglicher Abtastphase zu Beginn gingen die Gastgeberinnen, bei denen mit Zoe Biewald, Paula Klenk und Lea Steinhäuser wieder 3 C-Juniorinnen in der Startelf standen, direkt mit der ersten Chance in Führung. Biewald eroberte nach einem Missverständnis in der TuS-Defensive den Ball, schickte Melina Heyder passgenau auf die Reise, die Gästekeeperin Kirstin Keller überwand und den KSV in Führung brachte. Biewald verpasste nur wenige Minuten später das 2:0 nur knapp. Während es in der Vorbereitung im September eine klare Angelegenheit für Großenenglis war, begegneten sich heute beide Teams auf Augenhöhe. Großenenglis-Trainer Ralf Hieronymus konnte aus dem Vollen schöpfen, musste aber ansehen, wie sein Team sich gegen die stabil stehende KSV-Defensive schwer tat, zu klaren Chancen zu kommen. So fand das Spiel überwiegend im Mittelfeld statt. Kassel wirkte im ersten Abschnitt wacher und handlungsschneller. Großenenglis kam erst mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und belohnte sich in der 31. Minute durch Anna Döring mit dem Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt war es ebenfalls ein Spiel auf Augenhöhe. Zu Beginn der zweiten 40 Minuten ging es in den Zweikämpfen etwas härter zur Sache - man merkte, dass Derby war und für beide Teams viel Prestige auf dem Spiel stand. Nach einer Stunde waren es erneut die Gastgeberinnen, die in Führung gingen. Nach einem Rückpass im eigenen Sechzehner gab Schiedsrichter Eldar Sojkic indirekten Freistoß für die Pichler-Elf. Und Heyder brachte den Ball links unten im Tor unter. Doch statt aufzustecken begann die Druckphase der Gäste, die nun auf den Ausgleich drängten. Nur 180 Sekunden später war es Janine Dülger nach schöner Vorarbeit von Chiara Lasdautzky, die das Ergebnis wieder egalisierte. Ihr Schuss schlug direkt neben den Pfosten im Kasseler Kasten ein. Großenenglis blieb nun am Drücker und wiederum nur drei Zeigerumdrehungen später war es Dülger, die quer auf Döring legte, die platziert ins Eck schoss und die Viktoria erstmals in Führung brachte. In der Schlussphase spielte Großenenglis das Spiel routiniert runter. TuS-Keeperin Keller musste nicht mehr eingreifen, sodass es am Ende beim knappen aber nicht unverdienten 3:2 (1:1)-Auswärtssieg von Großenenglis blieb.