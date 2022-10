Großenenglis holt Punkt beim Kirmesspiel in Marburg Keine Treffer am Freitagabendspiel der Frauen-Hessenliga +++ Julia Faupel mit Lattenschuss +++ Torhüterinnen Liebegott und Lachmann lassen Offensivspieler verzweifeln +++

Nach 90 Minuten unter Flutlicht stand am Freitagabend in der vorgezogenen Partie des 5. Spieltags der Frauen-Hessenliga zwischen BG Marburg und Vorjahresvizemeister TuS Viktoria Großenenglis ein nicht unverdientes torloses Remis. Ein Ergebnis, das beide in der Tabelle nicht wirklich weiter bringt, aber mit dem beide Teams zufrieden sein dürften.

TuS-Trainer Dirk Langhans musste nach der bitteren Heimniederlage in der Vorwoche gegen Pilgerzell erneut auf Kapitänin Carina Jäger sowie auf Lena Eckhardt und Laura Festor verzichten. So rückte Hannah Lachmann für Selina Sonnak ins Tor und Nikola Körbel ersetzte Festor in der Startelf. Auf der Kunstrasenplatz der Blau-Gelben übernahmen die Gastgeberinnen zu Beginn des Spiels die Spielkontrolle und verlagerten das Spielgeschehen immer wieder in die Hälfte der Borkenerinnen, die sich auf dem ungewohnten und schnellen Untergrund erstmal zurechtfinden mussten. Doch die TuS-Abwehr um Ersatzkapitänin Lea Unzicker sowie Keeperin Lachmann waren immer wieder bei den schnell vorgetragenen Angriffen der Universitätsstädter zur Stelle. Zwingende Chancen blieben aber Mangelware. Auf der Gegenseite kam der Vorjahresvize mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und konnte das Spielgeschehen ausgeglichener gestalten. Nach einigen taktischen Umstellungen von Viktoria-Coach Langhans kamen Marie Tielmann, Laura Schwab und Co. einige Male gefährlich vors BG-Tor, waren im Abschluss aber zu ungenau, sodass es mit dem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Im zweiten Abschnitt sahen die 90 Zuschauer, die für einen Freitagabend eine gute Kulisse boten, weiterhin ein schnelles Spiel. Positiv machten sich bei Großenenglis die Einwechslungen von Sophie Trost, Eileen Young sowie der B-Jugendlichen Janine Dülger bemerkbar. Die drei Offensivspielerinnen belebten sichtlich das Spiel der Blau-Weißen, die bei ihrem Kirmesspiel unbedingt einen Dreier holen wollten. Angetrieben von vielen Auswärtsfans, welche die gut einstündige Fahrt in die Unistadt auf sich genommen hatten, hatte Laura Festor die beste Gelegenheit der Partie. Nach einem Konter schloss die Nummer 10 der Gäste einen Konter gut ab. BG-Keeperin Jenny Liebegott konnte den Ball aber noch an die Querlatte lenken. Beide Mannschaften wollten in der Schlussphase den Sieg erzwingen, warfen nochmal alles nach vorne, aber der Siegtreffer wollte weder den Marburgerinnen noch den TuS-Frauen gelingen, sodass am Ende in einem guten Hessenligaspiel auf beiden Seiten die Null stand.