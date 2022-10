Großenenglis gewinnt Spitzenspiel gegen Marburg Hessenpokalsieger mit Sieg im Verbandsliga-Topspiel +++ Großenenglis trotzt Personalproblemen +++ Hironymus, Dülger und Döring treffen für die TuS Viktoria +++ Schmidt-Sommer mit zwischenzeitlichen Ausgleich

Großenenglis startete trotz einiger personeller Umstellungen gut in die Partie und ging direkt mit der ersten Torchance in Führung. Madeleine Hironymus kam von der Strafraumkante zum Schuss und setzte den Ball genau neben den Pfosten ins Tor. Der amtierende Hessenpokalsieger war es auch, der in der Folge das Spielgeschehen bestimmte. In der 13. Minute kam Marburg erstmals gefährlich vor das Tor der Borkenerinnen und prompt war der Ball drin. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete die MSG schnell um und Melissa Schmidt-Sommer ließ TuS-Keeperin Kristin Keller keine Abwehrchance. Bis zur Pause war Großenenglis am Drücker, aber der abermalige Führungstreffer wollte der Elf um Abwehrchefin Viktoria Pfaff nicht gelingen.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Großenenglis suchte die Lücke in der Marburger Abwehr. Nach nur vier Minuten fand TuS-Kapitänin Hironymus eine und brachte einen Eckball direkt auf Anna Döring, die das Spielgerät über die Linie bugsierte. Bereits das vierte Saisontor der schnellen Außenbahnspielerin. Marburg versuchte mit Kontern zum Erfolg zu kommen, fand aber kein Durchkommen in der sicheren TuS-Abwehr. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Janine Dülger mit dem Tor zum 3:1 nach Vorarbeit von Döring für den 3:1-Endstand. Nach neun Treffern im ersten Spiel gegen Bad Nauheim nun der 10. Saisontreffer für Dülger, die in den vergangenen Wochen schon zu zwei Einsätzen in der Frauen Hessenligamannschaft kam. In der Schlussphase ließen die Gastgeberinnen nichts mehr anbrennen, sodass es letztlich beim ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen die starke Marburger Mannschaft blieb.