Großenenglis feiert achten Sieg im achten Spiel Spitzenreiter mit klaren Auswärtssieg +++ Hironymus und Dülger treffen doppelt +++ Nordhessen mit starker Mannschaftsleistung

Im Vergleich zum Freitagsspiel war das TuS-Trainerduo Ralf Hironymus und Olaf Pfaff zu Umstellungen in der Startelf gezwungen. Verletzungsbedingt rückte Victoria Pfaff für Kirstin Keller zwischen die Pfosten und auch Anna Döring fand sich nach ihrer Verletzung wieder in der Startelf wieder. Großenenglis kam auf dem Kunstgeläuf in Bad Homburg deutlich besser zurecht als noch am Freitag und bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen. In der 30. Minute machte sich die Überlegenheit der Blau-Weißen dann auch im Ergebnis bemerkbar. Jolina Schuchhardt legte den Ball quer auf Kapitänin Madeleine Hironymus, die aus gut 18 Metern den Ball unhaltbar ins rechte obere Eck zirkelte. Der Ligaprimus zeigte kurz vor dem Pausenpfiff erneut seine Klasse, als Torjägerin Janine Dülger ein Zuspiel von Hironymus verwertete und zum bereits 17. Mal in dieser Saison traf. Zur Pause stand so die völlig verdiente 2:0-Führung des Spitzenreiters.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wurden die Gastgeberinnen stärker und kamen besser in die Partie. Die Badestädter belohnten sich dann für die starke Anfangsphase und kamen in der 48. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Gerade nach Eckbällen kam die DJK immer wieder gefährlich vor das TuS-Gehäuse. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie stellte erneut Dülger, die nach einer Freistoßhereingabe von Hironymus am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie drückte den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. Die TuS war nun wieder klar spielbestimmend und kam noch zu weiteren Chancen. Eine davon nutzte Hironymus, die nach Vorlage der eingewechselten Cassandra Diehl noch zum 4:1-Endstand aus spitzen Winkel einschoss. Bereits der achte Saisontreffer der defensiven Mittelfeldspielerin, die neben Schuchhardt heute wieder die Fäden im Mittelfeld des Tabellenführers zog.