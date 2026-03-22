Großen Teil des Kaders gebunden

Olympia Kassel treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat einen Großteil seines Bestandskaders an den Verein gebunden. Wie die „Kleeblätter“ in den sozialen Medien mitteilten, haben Lorenz Gluth, Domenico Nicastro, Amadou Trawally, Steven Estrada, Louis Lengemann, Florent Muzaqi, Lukas Bosche, Lennart Vellmer, Jakob Kaiser, Julian Kotow, Kemo Tourey, Maksym Sheleh, Fin Leon Grygier, Maximilian Kotow, Daniel Hitz, Alexander Rein und Daniil Plaksa ihre Zusage für eine weitere Spielzeit am Donarbrunnen gegeben.

Damit setzt der Kreisoberligist seinen Kurs der personellen Kontinuität fort. Erst kürzlich hatte Olympia Kassel bekanntgegeben, dass auch das Funktionsteam zusammenbleibt: Trainer Abu Abdali, Betreuer David Franke, Torwarttrainer Dominik Groß und Fitnesstrainer Tolga Tarkun verlängern ihre Tätigkeiten, zudem wird das Team im Sommer durch Nabil Sanori ergänzt.

Der Schwerpunkt der jüngsten Mitteilung lag jedoch klar auf dem Kader. Mit den nun bestätigten Verlängerungen sichert sich Olympia Kassel frühzeitig das Gerüst der Mannschaft. Besonders die Zusagen von Maximilian Kotow und Daniel Hitz als Führungsspielern, aber auch die weiteren Bindungen quer durch alle Mannschaftsteile, dürften dem Verein in der Planung zusätzliche Stabilität geben. Von Jakob Kaiser im Tor über Defensivkräfte wie Julian Kotow, Kemo Tourey, Maksym Sheleh, Lukas Bosche, Lorenz Gluth und Florent Muzaqi bis hin zu Akteuren im Mittelfeld und Angriff wie Domenico Nicastro, Amadou Trawally, Steven Estrada, Louis Lengemann, Lennart Vellmer, Fin Leon Grygier, Alexander Rein, Daniil Plaksa und Daniel Hitz bleibt ein wesentlicher Kern der Mannschaft zusammen.