Grosselfingen trifft im Nachholspiel auf Trossingen



Der FC Grosselfingen kommt mit Rückenwind aus dem 5:1 in Bubsheim und steht mit 32 Punkten auf Rang acht, die Spvgg 06 Trossingen verlor zuletzt das Spitzenspiel gegen Deißlingen/Lauffen mit 0:3 und liegt mit 44 Punkten auf Platz vier. Beide könnten in dieser Nachholpartie einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen.