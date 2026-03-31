 2026-03-31T13:53:34.397Z

Allgemeines

Grosselfingen trifft im Nachholspiel auf Trossingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Nachholspiele

von Matthias Kloos · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Ein Nachholspiel steht am Donnerstag in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern an. De Spvgg 06 Trossingen möchte in Grosselfingen einen Auswärtssieg holen, um im Rennen um Platz drei zu bleiben. Das Duell zwischen dem SV Bubsheim und dem SV Wurmlingen wurde aufgrund der Platzverhätnisse abgesagt.

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Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
19:00

Der FC Grosselfingen kommt mit Rückenwind aus dem 5:1 in Bubsheim und steht mit 32 Punkten auf Rang acht, die Spvgg 06 Trossingen verlor zuletzt das Spitzenspiel gegen Deißlingen/Lauffen mit 0:3 und liegt mit 44 Punkten auf Platz vier. Beide könnten in dieser Nachholpartie einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen.

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Morgen, 19:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.