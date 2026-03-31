Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Grosselfingen trifft im Nachholspiel auf Trossingen
Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Nachholspiele
Ein Nachholspiel steht am Donnerstag in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern an. De Spvgg 06 Trossingen möchte in Grosselfingen einen Auswärtssieg holen, um im Rennen um Platz drei zu bleiben. Das Duell zwischen dem SV Bubsheim und dem SV Wurmlingen wurde aufgrund der Platzverhätnisse abgesagt.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Der FC Grosselfingen kommt mit Rückenwind aus dem 5:1 in Bubsheim und steht mit 32 Punkten auf Rang acht, die Spvgg 06 Trossingen verlor zuletzt das Spitzenspiel gegen Deißlingen/Lauffen mit 0:3 und liegt mit 44 Punkten auf Platz vier. Beide könnten in dieser Nachholpartie einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen.