– Foto: Sascha Drenth

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 hat an der Tabellenspitze weiter für klare Verhältnisse gesorgt – und im Tabellenkeller die Situation weiter verschärft. Während Tabellenführer TuS Pewsum seinen Vorsprung ausbaute, untermauerte Verfolger Großefehn Rang zwei. Im unteren Drittel spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu.

Der SV Hage bleibt in Schlagdistanz zu Rang drei. Nach dem 2:4 in Wiesmoor zeigte Hage Moral und bog die Partie gegen SV BW Borssum um. Borssum, das am 24. Spieltag noch mit 3:1 gegen Süderneuland überzeugt hatte, verpasste es, sich weiter vom unteren Drittel abzusetzen.

Der Tabellendritte Wallinghausen ließ nach dem 1:3 am 24. Spieltag in Westrhauderfehn eine deutliche Reaktion folgen. Gegen Schlusslicht Germania Wiesmoor dominierte Wallinghausen die Partie klar und stellte früh die Weichen. Für Wiesmoor, das zuletzt noch mit einem 4:2 gegen Hage überrascht hatte, war es ein herber Dämpfer im Abstiegskampf.

Für Westrhauderfehn war es die passende Antwort auf den 3:1-Erfolg gegen Wallinghausen in der Vorwoche. In Larrelt trat TuRa effizient auf und festigte mit nun 37 Punkten Rang sechs. Die SF Larrelt bleibent dagegen im unteren Tabellendrittel stecken.

Nach dem spektakulären 3:4 in Norden meldete sich Concordia Ihrhove eindrucksvoll zurück. Gegen den TV Bunde nutzte Concordia seine Offensivqualitäten konsequent und kletterte mit nun 37 Punkten ins gesicherte Mittelfeld. Bunde hingegen konnte den Schwung aus dem 2:2 gegen Larrelt nicht konservieren.

Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich die SpVg Aurich und der FC Norden mit einem leistungsgerechten Remis. Aurich bestätigte damit zumindest teilweise den Auswärtssieg aus Leer (2:1 am 24. Spieltag), während Norden nach dem 4:3 gegen Ihrhove erneut offensiv Akzente setzte. Beide Teams verharren mit 28 Punkten im engen Mittelfeld.

Tabellenführer TuS Pewsum bleibt das Maß aller Dinge. Nach dem souveränen 5:2 in Hinte reichte in Leer ein Treffer zum nächsten Dreier – der 24. Saisonsieg im 25. Spiel. Germania Leer hingegen steckt nach der 1:2-Niederlage gegen Aurich weiter tief im Tabellenkeller fest.

Nach dem 1:2 gegen Großefehn musste sich TuS Middels diesmal mit einem Punkt begnügen. Gegen TuS Eintracht Hinte entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung ohne Sieger. Hinte, das zuletzt fünf Gegentreffer gegen Pewsum kassiert hatte, zeigte sich stabilisiert.