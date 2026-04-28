 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Großefehn zurück in der Spur – Luft für Wiesmoor wird dünner

Pewsum einfach nicht aufzuhalten

von p.s. · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 hat an der Tabellenspitze weiter für klare Verhältnisse gesorgt – und im Tabellenkeller die Situation weiter verschärft. Während Tabellenführer TuS Pewsum seinen Vorsprung ausbaute, untermauerte Verfolger Großefehn Rang zwei. Im unteren Drittel spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
2
1
Abpfiff

Der SV Hage bleibt in Schlagdistanz zu Rang drei. Nach dem 2:4 in Wiesmoor zeigte Hage Moral und bog die Partie gegen SV BW Borssum um. Borssum, das am 24. Spieltag noch mit 3:1 gegen Süderneuland überzeugt hatte, verpasste es, sich weiter vom unteren Drittel abzusetzen.

Mi., 22.04.2026, 20:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
4
0
Abpfiff

Der Tabellendritte Wallinghausen ließ nach dem 1:3 am 24. Spieltag in Westrhauderfehn eine deutliche Reaktion folgen. Gegen Schlusslicht Germania Wiesmoor dominierte Wallinghausen die Partie klar und stellte früh die Weichen. Für Wiesmoor, das zuletzt noch mit einem 4:2 gegen Hage überrascht hatte, war es ein herber Dämpfer im Abstiegskampf.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
1
4
Abpfiff

Für Westrhauderfehn war es die passende Antwort auf den 3:1-Erfolg gegen Wallinghausen in der Vorwoche. In Larrelt trat TuRa effizient auf und festigte mit nun 37 Punkten Rang sechs. Die SF Larrelt bleibent dagegen im unteren Tabellendrittel stecken.

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
4
1
Abpfiff

Nach dem spektakulären 3:4 in Norden meldete sich Concordia Ihrhove eindrucksvoll zurück. Gegen den TV Bunde nutzte Concordia seine Offensivqualitäten konsequent und kletterte mit nun 37 Punkten ins gesicherte Mittelfeld. Bunde hingegen konnte den Schwung aus dem 2:2 gegen Larrelt nicht konservieren.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
FC Norden
FC NordenFC Norden
2
2
Abpfiff

Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich die SpVg Aurich und der FC Norden mit einem leistungsgerechten Remis. Aurich bestätigte damit zumindest teilweise den Auswärtssieg aus Leer (2:1 am 24. Spieltag), während Norden nach dem 4:3 gegen Ihrhove erneut offensiv Akzente setzte. Beide Teams verharren mit 28 Punkten im engen Mittelfeld.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
0
1
Abpfiff

Tabellenführer TuS Pewsum bleibt das Maß aller Dinge. Nach dem souveränen 5:2 in Hinte reichte in Leer ein Treffer zum nächsten Dreier – der 24. Saisonsieg im 25. Spiel. Germania Leer hingegen steckt nach der 1:2-Niederlage gegen Aurich weiter tief im Tabellenkeller fest.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
1
1
Abpfiff

Nach dem 1:2 gegen Großefehn musste sich TuS Middels diesmal mit einem Punkt begnügen. Gegen TuS Eintracht Hinte entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung ohne Sieger. Hinte, das zuletzt fünf Gegentreffer gegen Pewsum kassiert hatte, zeigte sich stabilisiert.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
1
3
Abpfiff

Verfolger Großefehn ließ sich vom 1:2 in Middels nicht aus der Spur bringen. Beim Süderneulander SV setzte sich der Tabellenzweite souverän durch und baute sein Punktekonto auf 60 Zähler aus. Süderneuland, trotz des 3:1-Erfolgs in Borssum am 24. Spieltag mit Hoffnung, bleibt tief im Tabellenkeller.