– Foto: Sascha Drenth

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht erneut Spannung an allen Tabellenenden. TuS Pewsum führt die Liga weiterhin souverän mit 53 Punkten aus 19 Spielen an, während SV Großefehn als Zweiter mit 45 Punkten aus 17 Partien als erster Verfolger in Lauerstellung bleibt. Dahinter kämpfen mehrere Teams um den Anschluss an die Spitzengruppe, während im Tabellenkeller wichtige Punkte im Abstiegskampf vergeben werden. Grundlage für die Ausgangslage dieses Spieltags bildet der 19. Spieltag, der einige richtungsweisende Ergebnisse brachte.

Im Tabellenkeller treffen VfL Germania Leer und SV SF Larrelt/FA Wybelsum aufeinander. Leer kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen TuS Eintracht Hinte hinaus und bleibt mit zehn Punkten im unteren Tabellenbereich. Larrelt/Wybelsum konnte dagegen einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen Süderneulander SV feiern und steht nun bei 21 Punkten. Für beide Mannschaften geht es darum, im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Zähler einzufahren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor SpVg Aurich SpVg Aurich 15:00 PUSH

Für VfB Germania Wiesmoor steht nach der schweren 0:7-Niederlage bei SV Concordia Ihrhove eine schwierige Aufgabe an. Mit nur vier Punkten bildet Wiesmoor weiterhin das Schlusslicht der Tabelle. Gegner SpVg Aurich verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen TuRa 07 Westrhauderfehn und steht aktuell im Tabellenmittelfeld. Für Aurich ist die Partie eine Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 16:00 PUSH

SV Concordia Ihrhove reist mit viel Rückenwind nach Borssum. Am vergangenen Spieltag feierte Ihrhove einen deutlichen 7:0-Erfolg gegen VfB Germania Wiesmoor und festigte damit Rang drei der Tabelle mit 32 Punkten. Borssum hingegen musste sich zuletzt mit einem 1:1 in Bunde begnügen und steht derzeit bei 22 Punkten. Für Ihrhove bietet sich die Chance, den Abstand zur Spitze weiter zu verkürzen.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV Großefehn Großefehn TV Bunde TV Bunde 15:00 PUSH

Der SV Großefehn empfängt TV Bunde mit dem klaren Ziel, nach dem Remis des vergangenen Spieltags wieder einen Sieg einzufahren. Beim 2:2 beim FC Norden ließ der Tabellenzweite erstmals seit längerem Punkte liegen, bleibt mit 45 Punkten jedoch klar erster Verfolger des Spitzenreiters. Bunde trennte sich zuletzt 1:1 von SV BW Borssum und rangiert mit 14 Punkten im unteren Tabellenbereich. Für Großefehn ist die Partie daher eine Pflichtaufgabe, um den Druck auf Pewsum aufrechtzuerhalten

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte FC Norden FC Norden 15:30 PUSH

Den Abschluss des Spieltags bildet das Kellerduell zwischen TuS Eintracht Hinte und FC Norden. Hinte holte zuletzt beim 1:1 in Leer immerhin einen Punkt, bleibt mit acht Zählern aber tief im Tabellenkeller. Norden spielte ebenfalls Remis und trennte sich 2:2 vom Tabellenzweiten SV Großefehn, ein Ergebnis, das für Selbstvertrauen sorgen dürfte. Für beide Mannschaften könnte dieses Spiel richtungsweisend im Kampf gegen den Abstieg sein.

SV Hage geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den Süderneulander SV. Am vergangenen Spieltag setzte sich Hage mit 2:0 bei TuS Middels durch und verbesserte sich auf 31 Punkte, womit Rang vier gefestigt wurde. Süderneuland musste dagegen eine 0:2-Niederlage bei SV SF Larrelt/FA Wybelsum hinnehmen. Für beide Teams ist das Duell wichtig, um ihre jeweilige Position im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren.

Der SV Wallinghausen will nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim Tabellenführer TuS Pewsum eine Reaktion zeigen. Mit 27 Punkten aus 15 Spielen befindet sich das Team weiterhin im oberen Mittelfeld der Tabelle. Gegner TuS Middels musste zuletzt ebenfalls eine Niederlage hinnehmen und verlor 0:2 gegen SV Hage. Beide Teams stehen damit unter Druck, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Morgen, 20:00 Uhr TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf TuS Pewsum Pewsum 20:00 PUSH