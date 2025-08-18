Der dritte Spieltag der Liga bot erneut reichlich Tore, klare Favoritensiege und die ersten Überraschungen. Spitzenreiter SV Großefehn marschiert weiter unaufhaltsam und bleibt mit einer makellosen Bilanz an der Tabellenspitze, dicht gefolgt vom SV BW Borssum. Dahinter schiebt sich ein breites Verfolgerfeld in Stellung, während am Tabellenende mehrere Teams weiterhin punktlos dastehen. Besonders Aurich, Leer, Middels und Hinte geraten nach erneut deutlichen Niederlagen früh unter Druck.

Wallinghausen ließ Aurich keine Chance und siegte auswärts eindrucksvoll mit 6:1. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste klar vorne, während Aurich defensiv völlig auseinanderbrach. Für die SpVg setzt sich damit der Fehlstart fort, nur ein Punkt und 3:12 Tore bedeuten Rang 13. Wallinghausen hingegen darf nach dem zweiten Sieg in Folge nach oben schielen.

Larrelt/Wybelsum setzte ein deutliches Ausrufezeichen und überrollte Hinte vor heimischem Publikum. Vor allem die Offensive zeigte sich spielfreudig und nutzte die Schwächen der Gäste gnadenlos aus. Für Hinte bleibt es damit bei drei Niederlagen und 0:11 Toren – ein Albtraumstart. Die Gastgeber hingegen klettern mit sechs Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Bunde meldete sich nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück und feierte einen Kantersieg gegen Wiesmoor. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten sich die Hausherren in einen Rausch und sorgten für klare Verhältnisse. Wiesmoor wirkte defensiv völlig überfordert und kassierte bereits die zweite deutliche Niederlage. Mit drei Punkten verbessert sich Bunde ins Mittelfeld, Wiesmoor steckt hingegen weiter unten fest.

In einer umkämpften Begegnung feierte Ihrhove den zweiten Sieg in Serie und bleibt damit im Spitzenfeld der Tabelle. Das goldene Tor fiel kurz nach dem Seitenwechsel, doch es reichte, um die Fans jubeln zu lassen. Westrhauderfehn verpasste es, nach dem Sieg am zweiten Spieltag weiter Boden gutzumachen. Concordia steht nun mit sieben Punkten auf Rang vier und hält Anschluss an die Topplätze.

Borssum bleibt Großefehn auf den Fersen und holt sich den dritten Sieg im dritten Spiel. In Norden überzeugten die Gäste mit solider Abwehrarbeit und nutzten ihre Chancen eiskalt. Der FC Norden konnte die Partie lange offen gestalten, doch fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft. Mit 6:1 Toren und neun Punkten bleibt Borssum auf Platz zwei der große Herausforderer.

Großefehn bleibt das Maß aller Dinge in der Liga und untermauert mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seine Titelambitionen. Beim VfL Germania Leer ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen und setzte sich souverän durch, wenn doch es zu Beginn gar nicht so schlecht aussah für Leer. Bereits zur Pause war die Partie praktisch entschieden, zu überlegen präsentierte sich die Offensive der Gäste.

Middels kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Zwar gelang der Mannschaft ein Treffer, doch insgesamt waren die Gäste zu stark. Süderneuland zeigte sich spielfreudig und bleibt damit in der Spitzengruppe. Mit sechs Punkten aus drei Partien ist der Saisonstart für den Aufsteiger gelungen, während Middels punktlos bleibt.