Großefehn und Pewsum peilen dritten Sieg an – Kampf um erste Punkte

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung und Tore. Tabellenführer SV Großefehn will beim VfL Germania Leer seine beeindruckende Serie ohne Gegentor fortsetzen, während Verfolger TuS Pewsum gegen den SV Hage den dritten Sieg im dritten Spiel anpeilt. Im Mittelfeld kommt es zu brisanten Duellen wie dem Aufeinandertreffen von Concordia Ihrhove und TuRa Westrhauderfehn, bei dem beide ihre Position im oberen Drittel festigen wollen. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Spiele an, denn Teams wie TV Bunde, TuS Middels oder TuS Eintracht Hinte drängen auf die ersten Punkte der Saison.

Aurich hat bisher nur einen Punkt gesammelt, zeigte aber beim 1:1 in Hage eine kämpferische Leistung. Wallinghausen startete mit einem Sieg in Bunde, musste dann aber eine klare 0:3-Niederlage gegen Ihrhove hinnehmen. Beide Teams wollen in der Tabelle nach oben klettern und werden entsprechend engagiert auftreten. Die Tagesform könnte hier entscheidend sein.

Larrelt/Wybelsum konnte sich nach der Auftaktklatsche gegen Großefehn mit einem klaren 4:0-Sieg in Middels zurückmelden. Hinte hingegen hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt und kein Tor auf dem Konto. Die Gäste müssen vor allem offensiv zulegen, um hier bestehen zu können. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Bunde wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Treffer und die ersten Punkte. Gegen Wallinghausen und Westrhauderfehn blieb die Offensive komplett blass. Wiesmoor startete mit einem Sieg in Leer, musste sich danach aber knapp gegen Norden geschlagen geben. Die Gäste gehen als leichter Favorit in die Partie, doch Bunde wird vor heimischem Publikum auf die Trendwende hoffen.

Ihrhove ist nach einem Remis und einem Sieg noch ungeschlagen und präsentierte sich bislang treffsicher. Besonders der 3:0-Erfolg in Wallinghausen am letzten Spieltag war ein Ausrufezeichen. Westrhauderfehn hat ebenfalls vier Punkte auf dem Konto und kassierte bislang erst zwei Gegentore. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über den Sieger entscheiden dürften.

Norden hat nach einem Remis und einem Sieg vier Punkte gesammelt und zeigte zuletzt beim 2:1 in Wiesmoor Moral. Nun wartet mit Borssum ein Gegner, der mit zwei Siegen und nur einem Gegentor ebenfalls stark in die Saison gestartet ist. Besonders defensiv stehen die Gäste bislang stabil. Ein echtes Spitzenspiel, in dem beide Teams ihre Ambitionen untermauern wollen.

Absteiger Germania Leer ist mit zwei Niederlagen und nur einem erzielten Tor denkbar schlecht in die Saison gestartet. Gegen Borssum und Wiesmoor fehlte es vor allem in der Offensive an Durchschlagskraft. Der SV Großefehn hingegen ist mit zwei klaren Siegen (7:0, 5:0) fulminant gestartet und führt die Tabelle souverän an. Alles spricht für den Favoriten aus Großefehn, der seine makellose Bilanz verteidigen will.

Middels hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt und kein Tor erzielt, defensiv hapert es ebenfalls. Süderneuland feierte einen starken Auftaktsieg in Aurich, musste sich dann aber klar Pewsum geschlagen geben. Für die Gäste ist dies die Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Middels hingegen steht schon früh unter Druck, um nicht im Tabellenkeller festzuhängen.

