Großefehn präsentiert Wunschlösung: Swieter übernimmt das Traineramt

Der SV Großefehn hat die Trainerfrage für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems geklärt. Jannik Swieter wird künftig an der Seitenlinie des SVG stehen und übernimmt die Mannschaft ab dem 6. Juli.

Der Verein bezeichnet den B-Lizenz-Inhaber als absolute Wunschlösung für den vakanten Trainerposten. Für Swieter ist es zugleich eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der neue Coach kennt den SV Großefehn aus seiner Zeit im Jugend- und Herrenbereich und bringt nach Vereinsangaben den für den Klub wichtigen „Stallgeruch“ mit.

Zuletzt war Swieter drei Jahre lang als Trainer in Ihlow tätig. In dieser Zeit habe er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man eine Mannschaft formt und erfolgreichen Fußball spielen lässt, heißt es aus dem Vereinsumfeld.