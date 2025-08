Nachdem der erste Spieltag es schon so richtig in sich hatte, geht es am kommenden Wochenende mit vielen packenden Begegnungen in den 2. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1. Großefehn will an der guten Leistung der Vorwoche anknüpfen, Germania Leer und viele weitere Teams wünschen sich die ersten Punkte. Auf welche Partien ihr euch freuen dürft, zeigen wir wie gewohnt in der Spieltagsvorschau.