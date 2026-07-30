– Foto: Detlev Drobeck

Die Sommerpause ist beendet – am Wochenende rollt in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 endlich wieder der Ball. Mit dem TSV Friesenstolz Riepe, dem SV Eintracht Ihlow und dem TuS Leerhafe-Hovel bereichern gleich drei Aufsteiger aus der Ostfriesland-Liga das Teilnehmerfeld. Aus der Landesliga Weser-Ems sind mit GW Firrel und dem TuS Esens zwei traditionsreiche Mannschaften zurück in der Bezirksliga. Wir schauen auf den ersten Spieltag.

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum TV Bunde TV Bunde 16:00 PUSH

In Borssum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der vergangenen Saison im gesicherten Mittelfeld bewegten. Beide Teams wollen diesmal den Blick eher nach oben richten und mit einem Erfolgserlebnis starten. Kleinigkeiten könnten in einem ausgeglichenen Duell den Ausschlag geben.

Morgen, 20:00 Uhr SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove TuS Esens TuS Esens 20:00 PUSH

Den Auftakt der neuen Spielzeit bestreiten am Freitagabend Concordia Ihrhove und Landesliga-Absteiger TuS Esens. Während Ihrhove an die ordentliche Vorsaison anknüpfen möchte, will Esens nach dem Abstieg möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur finden. Für beide Mannschaften dürfte ein gelungener Saisonstart bereits eine wichtige Standortbestimmung sein.

Mit Wallinghausen und Norden treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der vergangenen Spielzeit immer wieder ihre Qualität unter Beweis stellten. Beide wollen sich frühzeitig im oberen Tabellendrittel etablieren und entsprechend mit einem Sieg beginnen. Ein intensives und umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr SV Eintracht Ihlow SV Ihlow TuS Middels TuS Middels 13:00 PUSH

Auch der nächste Aufsteiger startet mit einem Heimspiel in die Saison. Eintracht Ihlow möchte die Euphorie aus der Ostfriesland-Liga mitnehmen und gegen den TuS Middels direkt die ersten Bezirksliga-Punkte sammeln. Middels wird allerdings darauf bedacht sein, dem Neuling den Einstieg so schwer wie möglich zu machen.

Für den TuS Leerhafe-Hovel beginnt nach dem Aufstieg aus der Ostfriesland-Liga das Abenteuer Bezirksliga direkt mit einer anspruchsvollen Aufgabe gegen den VfL Germania Leer. Die Gastgeber wollen beweisen, dass sie auch eine Liga höher konkurrenzfähig sind. Die Germania wird dem Aufsteiger jedoch nach der unglücklichen Vorsaison von Beginn an alles abverlangen.

Der TSV Friesenstolz Riepe feiert seine Rückkehr in die Bezirksliga mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe bei den SF Larrelt. Die Gastgeber zählen seit Jahren zu den unangenehmsten Teams der Liga und werden dem Aufsteiger kaum Eingewöhnungszeit lassen. Riepe wird dennoch alles daran setzen, direkt ein Ausrufezeichen zu setzen.

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr SV Großefehn Großefehn GW Firrel GW Firrel 16:00 PUSH

Zum Auftakt kommt es direkt zu einem echten Topspiel. Vizemeister Großefehn empfängt Landesliga-Absteiger GW Firrel, der nach nur einem Jahr die Rückkehr in die Bezirksliga antreten musste. Beide Mannschaften dürften ambitionierte Ziele verfolgen, sodass bereits am ersten Spieltag ein Duell mit viel Aussagekraft wartet.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich SV Hage SV Hage 15:00 PUSH