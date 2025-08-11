Der zweite Spieltag in der Bezirksliga lieferte reichlich Gesprächsstoff: Blau-Weiß Borssum feierte mit dem 2:1 über Germania Leer den zweiten Sieg in Folge, während der FC Norden beim 2:1 in Wiesmoor den ersten Dreier der Saison einfuhr. Großefehn untermauerte mit dem 5:0-Erfolg seinen Titelanspruch und bleibt ohne Gegentor und der SV Hage rettete sich gegen Aurich in der Nachspielzeit noch zu einem umjubelten Punkt. Wir geben einen Überblick über alle Partien des vergangenen Wochenendes.

Nach dem geglückten Heimsieg hieß der nächste Gegner für Germania Wiesmoor FC Norden. Die Hausherren wurden quasi mit dem Pausenpfiff geschockt und gingen in Rückstand. Im zweiten Abschnitt knüpften Norden an dem Schwung an und konnte schnell nachlegen. Zwar gelang der Germania rund 20 Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer, dennoch blieb es bei dem 1:2, womit der FC Norden den ersten Dreier der Saison feierte.

Für den Landesligaabsteiger aus Leer läuft es noch nicht so wirklich in der neuen Spielzeit. Nach der Auftaktniederlage gegen Wiesmoor unterlag die Germania nun auch auswärts BW Borssum. Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Noch vor der Halbzeit verkürzten die Gäste, schafften es aber nicht noch etwas Zählbares mit in die Heimat zu nehmen. Für Borssum hingegen ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Wallinghausen konnte den erfolgreichen Start gegen Bunde nicht bestätigen und fand gegen stark aufspielende Gäste nie wirklich ins Spiel. Ihrhove sichert sich den ersten Saisonsieg und steht nach zwei Spielen nun bei vier Punkten.

Der TV Bunde bleibt auch im zweiten Spiel der Saison punktlos. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte TuRa im zweiten Durchgang auf und setze sich mit 2:0 durch. Bunde hat nun am kommenden Freitag gegen Germania Wiesmoor die Möglichkeit den Fehlstart noch zu umgehen.

Nach dem Horrorstart gegen den Süderneulander SV wollte die SpVg unbedingt mit einem Sieg antworten und war auch kurz davor. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit hatte Lars Hinrichs etwas dagegen und traf doch noch zum laut umjubelten Ausgleichstreffer für den SV Hage. Für Aurich ist es der nächste Stimmungskiller.

Der Aufsteiger startete traumhaft in die Saison und traf im ersten Bezirksligaspiel seit über einem Jahrzehnt gleich fünf mal gegen Aurich. Im ersten Heimspiel spielte diese Zahl erneut eine Rolle, aus Sicht der Hausherren hatte sie nur eine eher negative Bedeutung – fünf Gegentreffer musste der Aufsteiger hinnehmen, denn die Gäste aus Pewsumer waren an diesem Tag einfach die reifere, abgeklärtere und schlichtweg stärkere Mannschaft und zählen nicht ohne Grund in dieser Spielzeit zu den Titelkandidaten.

Larrelt wurde am ersten Spieltag von Großefehn abgeschossen, wurde daraufhin aber wohl passend auf das Spiel beim TuS Middels vorbereitet. Vor allem im ersten Abschnitt waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und nahmen eine Drei-Tore-Führung mit in die Kabine. Nach der Halbzeit legten die Sportfreunde dann nach und brachten das Spiel schlussendlich gegen neun Middelser erfolgreich über die Zeit.