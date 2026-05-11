– Foto: Gerry Grave

Vier Spieltage vor dem Saisonende nahm das Titelrennen weiter klare Konturen an. Spitzenreiter TuS Pewsum marschiert unbeirrt vorneweg, während Verfolger Großefehn den Druck zwar hochhält, sich aber im klaren sein wird, dass in diesem Jahr TuS Pewsum nicht aufzuhalten scheint und mit einem Bein schon in der Landesliga steht. Im Tabellenkeller verdichten sich derweil die Fronten – jeder Punkt gewinnt an Bedeutung. Ein Blick auf die Partien des 27. Spieltags im Zusammenspiel mit der aktuellen Tabelle und den Entwicklungen aus der Vorwoche (26. Spieltag).

TuRa bestätigte nach dem deutlichen 6:1-Erfolg in Wiesmoor am 26. Spieltag seine ansteigende Form und setzte sich auch gegen Borssum durch. Mit nun 43 Punkten festigt Westrhauderfehn Rang sechs und hält Anschluss an Concordia Ihrhove. Borssum hingegen bleibt nach der dritten Niederlage in Serie bei 31 Zählern und steckt weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Wiesmoor sendet im Abstiegskampf ein Lebenszeichen. Nach der klaren 1:6-Heimpleite gegen TuRa am 26. Spieltag zeigte der Tabellenletzte Moral und holte auswärts drei wichtige Punkte. Larrelt dagegen verpasste es, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen und bleibt bei 26 Zählern.

Ihrhove meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Larrelt in der Vorwoche zeigte Concordia Offensivkraft und klettert mit nun 46 Punkten wieder in Schlagdistanz zu Rang vier. Aurich verpasste es, sich entscheidend vom Tabellenkeller abzusetzen und bleibt bei 28 Punkten.

Der Primus zeigt keine Schwäche. Nach dem 1:0-Arbeitssieg in Leer am 26. Spieltag ließ Pewsum auch gegen Bunde nichts anbrennen und baut seine Bilanz auf beeindruckende 74 Punkte aus. Mit 93:13 Toren bleibt der Ligakrösus das Maß aller Dinge. Bunde hingegen verharrt im unteren Mittelfeld. Zur Halbzeit machte es Pewsum schon klar, ließ es dann im zweiten Abschnitt ein wenig ruhiger angehen.

Nach dem 2:2 in Leer verpasste Middels erneut den erhofften Dreier, bleibt mit 35 Punkten aber im gesicherten Mittelfeld. Norden zeigte sich gegenüber der jüngsten 0:4-Niederlage gegen Pewsum deutlich stabilisiert. Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt – der Abstand nach oben wie nach unten bleibt nahezu unverändert.

Leer verschafft sich im Abstiegskampf Luft. Nach dem 2:2 gegen Middels legte Germania nun nach und verkürzt den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Süderneuland dagegen bleibt trotz kämpferischer Leistung tief im Tabellenkeller und steht weiter unter Druck.

Hage rehabilitiert sich für die knappe 1:2-Niederlage in Großefehn aus der Vorwoche. Mit nun 49 Punkten festigt das Team seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Hinte hingegen kassiert nach dem 6:1-Erfolg gegen Süderneuland einen Dämpfer und bleibt auf Rang 13 – die Abstiegszone bleibt bedrohlich nah.