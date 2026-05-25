– Foto: Sascha Drenth

Der Nachholsamstag des 17. Spieltags brachte wichtige Entscheidungen im Aufstiegs- und Abstiegskampf der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1. Während der SV Großefehn mit einem Kantersieg ein deutliches Zeichen setzte, sammelte der SV Hage drei wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Weiter unten trennten sich Leer und Borssum remis, ebenso wie Larrelt/Wybelsum und Middels.

Im Duell zwischen dem VfL Germania Leer und dem SV BW Borssum gab es keinen Sieger. Das 1:1 hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter, wobei Leer zumindest den Abstand auf die direkten Konkurrenten nicht weiter anwachsen ließ. Borssum verpasst es ein wenig in der Tabelle zu klettern.

Der SV Hage bleibt eine der konstantesten Mannschaften der Liga und setzte sich bei der SpVg Aurich knapp mit 1:0 durch. Durch den Auswärtssieg festigte Hage den dritten Tabellenplatz und hält den Druck auf die Spitzengruppe hoch. Aurich dagegen steckt nach der nächsten Niederlage weiter im unteren Mittelfeld fest.

Zwischen dem SV SF Larrelt/FA Wybelsum und dem TuS Middels entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne Sieger. Beide Mannschaften sammelten zwar einen Punkt, konnten sich aber nicht entscheidend von der unteren Tabellenregion lösen. Besonders Larrelt/Wybelsum hätte im Heimspiel gerne einen größeren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht.