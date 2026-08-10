Große Vorschusslorbeeren für die neue Spielgemeinschaft

Die FG Rohrbach ist ein heißer Aufstiegsanwärter. – Foto: Alex Tiedl

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Rückblick 2025/26: Zwei von drei Aufsteigern aus der Vorsaison haben wir richtig getippt. Um Entschuldigung müssen in Mückenloch und Wieblingen bitten. Diesen beiden Teams haben wir den Abstieg zugetraut, letztlich haben sie die A-Klasse aber sicher gehalten.

Wir haben uns wieder getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Die neue Spielgemeinschaft aus zwei guten B-Klassen Teams ergibt ein sehr gutes B-Klassen-Team mit einem sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgezeichneten Kader. Der Pokalerfolg gegen den Kreisligisten Horrenberg unterstützt diese Einschätzung. Die Mannschaft wird zu den Aufsteigern gehören.

Die Mannschaft war in den letzten vier Jahren immer unter den Top 5. Das selbstgesteckte Ziel aufzusteigen, sollte endlich erreicht werden. Der Top B-Klassenkader, der als Team eingespielt ist, wurde zusammengehalten und obendrein ergänzt durch eigene Jugendspieler. Gute Vorbereitungsergebnisse sowie der 5:1-Pokalerfolg gegen ein Kreisligateam zeigen, dass an „Hendesse“ diesmal beim Aufstieg kein Weg vorbeiführt.

FG Rohrbach

Die FG hat als Aufsteiger in der letzten Saison für Furore gesorgt und bis zum letzten Spieltag um den erneuten Aufstieg mitgespielt. Das Team will auch dieses Jahr laut eigenen Angaben oben mitspielen. Das wird gelingen, weil es kaum Abgänge bei den Stammspielern gibt und zwei Spieler aus dem Kreisligateam der FT Kirchheim, sowie Christopher Kulik von Kirchheim II als Verstärkung hinzukommen.

VfB Rauenberg II

Die zweite Mannschaft des Topfavoriten der Kreisliga wird sicherlich immer wieder vom sehr großen Spielerkader der ersten Mannschaft profitieren. Außerdem rücken drei Spieler der A-Junioren nach und ersetzen die wenigen Abgänge mindestens gleichwertig. Das wird zu einem Platz im oberen Mittelfeld führen.

SpG Bammental III/Dilsberg I

Nach dem Aufstieg über die Relegation deutet sich in der Vorbereitung und der Pokalqualifikation bei Spielen mit neun und zehn Treffern, eine starke Offensive an. Eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, mit Spielertrainer Alekseew und vielen Nachwuchsspielern, die auch schon tragende Funktionen ausfüllen, wird das Ziel Mittelfeldplatz erreichen.

TSG Rohrbach

Der letztjährige Aufsteiger hat die Klasse sicher gehalten. Einige schmerzliche Spielerabgänge in höhere Ligen können durch das stabile Vereinsumfeld, die Impulse des neuen Trainers Janscho aus Wieblingen und nachrückende junge Talente kompensiert werden. Das Vereinsziel einstelliger Tabellenplatz sollte locker erreicht werden.

FC Sandhausen

Nach der wechselhaften letzten Saison, bei denen Sandhausen durch einige hohe Siege mehrfach das vorhandene Potential andeutete, hätte man den FC eigentlich im oberen Teil der Tabelle gesehen. Doch einige Abgänge lassen Zweifel aufkommen und es wird vermutlich eher ein solider Mittelfeldplatz.

FC Dossenheim II

Die Mannschaft hat eine ganze Reihe neuhinzukommender Spieler und einen neuen Trainer vorzuweisen. Der bekannteste ist sicher Rückkehrer Sascha Harbarth, der die letzten Jahre Trainer in Hohensachsen war. Falls sich das Team schnell zusammenfindet wird es im Tabellenmittelfeld landen.

SG Rockenau

Der A-Klassen-Absteiger muss Abgänge von langjährigen Stammspielern verkraften. Zusätzlich deuten die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele darauf hin, dass trotz der bekannten Heimstärke nur ein Platz im unteren Mittelfeld möglich sein wird.

VfL Heiligkreuzsteinach

Die Steinachtäler müssen zwei aufeinanderfolgende Abstiege verkraften und sich neu sortieren. Einige Veränderungen im Kader sind erkennbar, ohne dass wesentliche Verstärkungen sichtbar werden. Die Leistungsstärke des Teams sollte dennoch ausreichen, um die Klasse diesmal zu halten. Das Ziel einstelliger Tabellenplatz wird unserer Meinung nach knapp verfehlt.

FC Spechbach

Die Aufstiegseuphorie wird sicher viel Energie freisetzen, aber der Kampf um den Klassenerhalt wird anstrengend, vor allem aufgrund der zweiten und dritten Mannschaften höherklassiger Teams, die einiges an Verstärkungsmöglichkeiten haben. Durch das eingespielte Team und den erfahrenen Trainer sollte es trotzdem reichen.

SpVgg Neckargemünd

Aus der Spielgemeinschaft mit Blau-Weiß Neckargemünd wird wieder SpVgg Neckargemünd. Als souveräner C-Klassenmeister mit einem erfahrenen Trainer, der Aufstiegseuphorie und wenig Veränderungen im Kaderm sollte der Klassenerhalt gelingen.

SpG Mühlhausen III/Rettigheim II

Die SpG aus zum Großteil erfahrenen Spielern die teilweise früher höhere Klassen gespielt haben und wenigen Nachwuchsspielern, hat insgesamt wenig Veränderung im Kader. Letztlich wird trotz häufig wechselnder Aufstellungen ein Platz im unteren Tabellenmittelfeld herausspringen.

SpG ASC Neuenheim III/ DJK Handschuhsheim I

Die Spielgemeinschaft hat von den personellen Möglichkeiten profitiert und letztlich die Klasse gehalten. Nach dem Abstieg von Neuenheim II und einigen Spielerabgängen, geht es bei der dritten Mannschaft wieder um den Klassenerhalt, den sie vermutlich gerade so erreichen werden.

VfB St. Leon II

Eine auf FuPa Baden veröffentlichte Suche nach neuen Spielern zeigt, dass die personelle Situation nach einigen weiteren Abgängen angespannt ist, obwohl drei bis vier Juniorenspieler neu hinzukommen. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung und den ersten Pokalrunden zeigen, dass nur die Ergänzungsspieler aus dem Landesligakader für die wenigen Erfolge gesorgt haben. Wenn diese Spieler immer wieder verstärkend hinzukommen, ist das Ziel Klassenerhalt erreichbar. Ansonsten nicht.

SG Viktoria Mauer

Mauer hat die Klasse nur gehalten, weil es den Rückzug einer Mannschaft und eine Fusion gab. Die SG bekam nun einige Spieler aus der guten Jugend und hofft damit den Klassenerhalt zu schaffen. Insgesamt deutet es aber darauf hin, dass es erneut ganz schwierig wird den Abstieg zu verhindern und es wahrscheinlich nicht reichen wird.

Getippte Abschlusstabelle