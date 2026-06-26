Große Vorfreude in Lübben: 1. FC Union Berlin kommt zum Benefizspiel

Die emotionale Bedeutung dieses Aufeinandertreffens reicht weit zurück, denn vor 22 Jahren gab es die Partie zwischen dem SV Grün-Weiß Lübben und dem 1. FC Union Berlin schon einmal. Im Jahr 2026 erfährt diese Begegnung nun ihre Neuauflage auf dem Lübbener Rasen. Das Benefizspiel bewegt die Region nicht nur sportlich, sondern auch menschlich: Am Sonntag, 05.07.2026, werden Kinder vom Kinderhaus Pusteblume vor Ort sein und dem Ereignis beiwohnen. Für die Verantwortlichen hat die heiße Phase bereits begonnen, da die letzten Tickets für das Spiel am Sonntag vergeben werden.

Ein Wochenende voller Gemeinschaft und Nachwuchssport

Der Startschuss für das gesamte Festwochenende fällt am Samstag, 4. Juli 2026, an dem der Eintritt für alle Besucher frei ist. Der Tag steht ganz im Zeichen des Nachwuchses und des geselligen Beisammenseins. Von 9:30 bis 11:00 Uhr eröffnen die Bambinis das sportliche Programm mit einem Turnier, gefolgt vom Turnier der E-Junioren zwischen 12:30 und 14:30 Uhr. Am Nachmittag spielen von 15:30 bis 18:00 Uhr die D-Junioren, ehe von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Kinderdisco stattfindet.

Abgerundet wird der Samstag von 19:00 bis 1:00 Uhr durch eine Aftershow-Party inklusive Public Viewing. Über den gesamten Tag hinweg präsentieren sich im Stadion zudem Streetfood-Angebote, ein Maskottchen-Treffen, ein Feuerwehren-Alttechniktreffen, eine Kinderwelt sowie Stände von Firmen und Vereinen.

Das sportliche Highlight und sein feierlicher Rahmen

Der Sonntag, 5. Juli 2026, bildet den Höhepunkt des Wochenendes und ist ausschließlich mit einer Eintrittskarte zugänglich. Stadionsprecher und Moderator Martin Würfel leitet durch das Programm, das mit der Ankunft des 1. FC Union Berlin gegen 13:30 Uhr an Fahrt aufnimmt. Ab circa 15:00 Uhr nähert sich die Veranstaltung der heißen Phase. Das feierliche Vorprogramm sowie die Halbzeitpause werden durch das Cheerleading des TSG 65 Lübben gestaltet. Um 15:30 Uhr erfolgt schließlich der Anpfiff, bei dem die Einlaufkinder des SV Grün-Weiß Lübben die Mannschaften auf den Rasen begleiten. Das Ende der Partie ist für etwa 17:15 Uhr vorgesehen, wobei sich das Organisationsteam des SV Grün-Weiß Lübben kurzfristige Änderungen im Ablauf sowie weitere kleine Überraschungen vorbehält.