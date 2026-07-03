Große Vorfreude in Kühlungsborn: F.C. Hansa Rostock kommt

Wenn am morgigen Samstag, dem 4. Juli 2026, um 14 Uhr der Anpfiff auf dem Sportplatz Ost ertönt, absolviert der F.C. Hansa Rostock sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Für die Gastgeber des FSV Kühlungsborn ist es ebenfalls ein ganz besonderer Auftakt im Hinblick auf die neue Spielzeit in der Verbandsliga. Die beiden Vereine eint eine spürbare Nähe, da bei vielen Mitgliedern und Anhängern des FSV das Fußballherz für beide Vereine schlägt. An diesem Tag wird das Wort Freundschaftsspiel somit in seiner ursprünglichsten Bedeutung gelebt.

Diese enge emotionale Verbindung wird zusätzlich durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen untermauert. Beide Klubs teilen sich mit der SLT Unternehmensgruppe denselben Hauptsponsor. Das Aufeinandertreffen der ersten Herrenmannschaft des FSV Kühlungsborn gegen die Gäste aus Rostock ist somit auch ein Zeichen einer gelebten Partnerschaft auf und neben dem Platz.

Informationen zum Ticket-Vorverkauf

Eintrittskarten für diese Begegnung können noch über den Link „Ticket-Vorverkauf FSV Kühlungsborn vs. FC Hansa Rostock“ erworben werden. Zur Auswahl steht ein Stehplatz für Vollzahler zum Preis von 12 Euro sowie ein ermäßigter Stehplatz für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren für 6 Euro. Ein Sitzplatz ist für 20 Euro erhältlich. Zudem wird ein VIP-Ticket für 50 Euro angeboten, in dem Essen und Getränke bereits enthalten sind. Zu allen Ticketpreisen wird zusätzlich eine Vorverkaufsgebühr von 1 Euro erhoben.